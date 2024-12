Música

Cada año el Spotify Wrapped revela los artistas, canciones y álbumes más reproducidos.

Taylor Swift encabeza la lista de artistas más escuchados (con más de 26 millones de reproducciones). Además, su álbum The Tortured Poets Department es el disco más escuchado de la plataforma.

Estos logros llegan pocos días antes de que cierre gira Eras Tour con tres shows finales en Vancouver, del 6 al 8 de diciembre.

