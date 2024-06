Música

Ambos artistas coincidieron con sus conciertos en Londres el pasado fin de semana. El líder de Foo Fighters insinúo que los músicos de Taylor Swift no tocaban en vivo en la gira The Eras Tour.

“Nos gusta llamar a esta gira The Errors Tour. Tenemos más de una era y también más de un maldito error. Solo un par. Eso es porque nosotros sí tocamos en directo. Nos gusta el rock crudo y en vivo. Ustedes vinieron al lugar indicado”, dijo Dave Grohl durante su show en el London Stadium.

Foo Fighters’ Dave Grohl implies that Taylor Swift doesn’t play live during the band’s show in London: “We like to call our tour the Errors Tour […] because we actually play live” pic.twitter.com/O2FTdgGw8C — Pop Base (@PopBase) June 23, 2024

En el concierto del domingo en el estadio Wembley, la cantante le respondió a Grohl. Tras una ovación, Swift agradeció el apoyo “inolvidable”, no sólo para ella, sino para “cada uno de los miembros de mi banda que estarán tocando en vivo por tres horas y media para ustedes esta noche. Se lo merecen muchísimo y también cada uno de mis compañeros artistas”.

Taylor Swift sigue sorprendiendo en cada presentación de The Eras Tour. En su último show en Londres su novio Travis Kelce, jugador de la NFL en los Kansas City Chiefs, subió al escenario con los bailarines para formar parte de la coreografía de “I Can Do It With a Broken Heart”.

🚨| TRAVIS KELCE’S FULL SURPRISE APPEARANCE FOR “I CAN DO IT WITH A BROKEN HEART” AT TODAY’S SHOW! #LONDONTSTHEERASTOUR pic.twitter.com/NxWKlOes4g — The Eras Tour (@tswifterastour) June 23, 2024

Durante los tres primeros shows de la artista en la capital de Inglaterra, se pudo ver a varios famosos como Tom Cruise, Hugh Grant, el príncipe William, Jon Bon Jovi, Salma Hayek, Greta Gerwig, Ashton Kutcher, Mila Kunis y hasta Paul McCartney. El ex Beatle bailó con un grupo de swifties mientras Taylor Swift interpretaba “But Daddy I Love Him”.

🚨| Paul McCartney having the time of his life dancing along to “But Daddy I Love Him” as Taylor Swift performs live at today’s show! #LondonTSTheErasTour pic.twitter.com/GhOzaA88Mi — The Eras Tour (@tswifterastour) June 23, 2024