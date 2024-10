Música

Después de una actualización en los datos de Forbes, Taylor Swift superó a Rihanna para convertirse en la cantante femenina más rica del mundo.

La artista alcanzó el estatus de multimillonaria en octubre de 2023, gracias a las ganancias del Eras Tour, la gira más taquillera de todos los tiempos, así como al valor de su catálogo musical.

De acuerdo con la actualización de este 5 de octubre de la lista de multimillonarios de Forbes, entre las músicas femeninas más ricas Taylor Swift encabeza con una fortuna de 1,6 mil millones de dólares, en segundo lugar se encuentra Rihanna, con un patrimonio de 1,4 mil millones y en el tercer puesto está Selena Gómez con 1,3 mil millones de dólares.

Richest female musicians in the world, according to Forbes. pic.twitter.com/A63XBpZx0Q

— Taylor Swift Charts (@chartstswift) October 5, 2024