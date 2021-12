Música

A principios de este mes se informó que Taylor Swift se enfrentaría a un juicio con el jurado por las acusaciones de plagio de la letra de “Shake it Off”. Ahora, los abogados de la cantante pidieron formalmente que se anule el mismo.

En 2017, los compositores Sean Hall y Nathan Butler afirmaron que Swift había copiado líneas de la canción de 2001 “Playas Gon’ Play”, que escribieron para el grupo de chicas 3LW.

El caso se refiere al estribillo del single de Swift de 2014, en el que canta: “‘Cause the players gonna play, play, play, play” y, “Haters gonna hate, hate, hate, hate”. En cambio en la canción ‘Playas Gon’ Play’ dice: “Playas, they gonna play, and haters, they gonna hate”.

La demanda fue desestimada en febrero de 2018, con un juez diciendo que las letras eran demasiado “banales” para ser protegidas por derechos de autor. Sin embargo, la decisión fue posteriormente anulada por un tribunal de apelación en octubre de 2019.

Al año siguiente, en septiembre de 2020, otro juez (Michael Fitzgerald) de Los Ángeles confirmó que el caso seguiría adelante, diciendo que Hall y Butler habían “alegado suficientemente una selección y un arreglo protegibles o una secuencia de expresión creativa” y que las partes relevantes de ‘Shake It Off’ que la pareja identificó, eran “lo suficientemente similares” a ‘Playas Gon’ Play’ para que el caso judicial procediera. Swift solicitó entonces un juicio sumario, es decir, una resolución inmediata de que no había infringido los derechos de autor, pero el 9 de diciembre Fitzgerald lo rechazó.

En una nueva moción de la defensa presentada el pasado jueves (23 de diciembre), los abogados de Swift afirman que Fitzgerald no tuvo en cuenta la “prueba extrínseca” -la norma por la que se determina si se infringen los derechos de autor cuando se presentan dos obras de naturaleza similar- que, en su opinión, dejaría claro que las letras de Swift se basan en frases de dominio público.

Según los documentos judiciales vistos por el medio Rolling Stone, “ambas obras utilizan versiones de dos frases cortas de dominio público -‘players gonna play’ y ‘haters gonna hate’- que son de uso libre para todos.

La presencia de versiones de los dos breves enunciados de dominio público y otras dos tautologías en ambas canciones -un elemento común que el tribunal ha señalado- simplemente no satisface la prueba extrínseca. De lo contrario, los demandantes podrían demandar a todos los que escriban, canten o digan públicamente ‘players gonna play’ y ‘haters gonna hate’ solo con otras tautologías. Permitir eso no tiene precedentes y engaña al dominio público”.

El próximo 7 de febrero se realizará en Los Ángeles una audiencia formal sobre la petición de Swift de desechar la demanda. Por su parte, Gerard Fox -un abogado que representa a Hall y Butler- dijo que él y sus clientes “sienten que no hay base para la reconsideración, que esto es sólo un magnate de la música y su gran máquina tratando de negar la justicia que merece nuestro cliente, que es un artista de bajos ingresos”.

Matilde Moyano