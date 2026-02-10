Cumpliendo con lo ordenado por el fallo de la Sala Penal de la Corte de Justicia, en la mañana de hoy, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 24 de la Ley 5719 para el sorteo público de Juez/a Director/a y jueces/zas suplentes en el marco del expediente Nº 23/2023, caratulado “Aguilar, José Javier s.a. Homicidio Calificado por ser cometido contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad en calidad de autor – Capital – Catamarca”.

Participaron de la audiencia representantes del Ministerio Público Fiscal, la querella, defensa técnica
de manera remota y el imputado.

Como resultado del sorteo, fue designado como Juez Director el Dr. Fernando Damián Esteban y como jueces suplentes los Dres. Daniela Barrionuevo y Mauricio Navarro Foressi.

La causa continuará su trámite conforme a lo dispuesto por la ley.

