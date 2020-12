Tras cerrar un 2020 con un gran desempeño deportivo tanto en el ámbito internacional como en el local, River Plate ya piensa en lo que será un comienzo de año bastante intenso en el que tendrá que disputar con pocos días de diferencia el Superclásico ante Boca y las semifinales por Copa Libertadores ante el Palmeiras.

Y pese a que Marcelo Gallardo ya debe pensar en el próximo partido con algunos lesionados en el plantel, ahora sufrirá una nueva baja: Lucas Pratto se marchará para continuar su carrera en Europa.

La noticia le cayó como un baldazo de agua fría al cuerpo técnico, que ya había perdido a varios jugadores a comienzos de temporada, entre ellos Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta y Nacho Scocco, y no estaba contento con el hecho de no haber podido incorporar refuerzos. La salida del Oso parece ser inminente, ya que tiene todo acordado para recalar en el Feyenoord de la Eredivise de los Países Bajos. El atacante viajará este mismo martes para firmar su contrato e integrarse a su nuevo plantel, motivo por el que directamente no participó del entrenamiento de este lunes en el River Camp.

Según transcendió, el delantero de 32 años firmará a préstamo por seis meses sin cargo y con una opción de compra dependiendo de los objetivos que alcance. Es así que, tras llegar al club a principios de 2018 a cambio de 14 millones de euros, Pratto pondrá fin a su ciclo en el Millonario. La intención del son sumar más minutos ya que hace tiempo que perdió el puesto y desde la institución se ahorrarán un contrato importante.

“Se va a caer por su propio peso que (Pratto) va a tener que salir. Es un jugador con un contrato alto y si va a seguir teniendo los pocos minutos que tuvo en este último año, es una ecuación que no le sirve tampoco a River”, ya había expresado Gustavo Goñi, representante del jugador, en junio cuando se rumoreaba que el Oso podría dejar el elenco de Núñez.

En ese entonces, el propio Pratto terminó con la incógnita al declarar que no se iría en ese mercado de pases. Pero al parecer, esta vez fue distinto

Es que, en la victoria de La Banda ante Arsenal por 2-1 de este domingo, cuando Rafael Santos Borré pidió el cambio luego de haber sufrido un golpe, el DT decidió reemplazarlo por el joven Benjamín Rollheiser, una decisión sospechosa teniendo en cuenta que siempre el Oso es la primera variante en ese puesto.

Otra de las pistas que estuvieron a la vista de todos pero que recién ahora cobran sentido son los festejos de Nacho Fernández y Matías Suárez en sus respectivos goles. El volante decidió celebrarlo imitando la pose de su compañero con los brazos cruzados, mientras que el cordobés fue directamente a abrazar a Pratto al anotar. Algo así como una despedida para el futbolista.

Pese a no ser de la preferencia del Muñeco a la hora de elegir a los titulares, el delantero surgido de las inferiores del Xeneize y con pasado en Vélez Sarsfield se ganó un lugar en el corazón de los hinchas de River al ser una pieza clave en la conquista de la Libertadores 2018. En la Superfinal anotó por duplicado, primero en el recordado tanto que consiguieron al sacar del medio y en Madrid fue quien igualó el resultado para forzar el tiempo extra, instancia en la que el elenco de Núñez se llevaría la victoria por 3-1.

En total, el Oso disputó 109 encuentros con la camiseta blanquirroja en los que convirtió 26 goles y entregó 18 asistencias. También, se dio el lujo de levantar cuatro títulos: la Supercopa Argentina de 2018, la Copa Argentina de 2019, la mencionada Libertadores y la Recopa Sudamericana de 2019.

De esta manera, Gallardo suma un nombre más a la lista de jugadores que no estarán para el choque ante Boca por la Copa Diego Armando Maradona ni el duelo ante el Palmeiras. Esta mañana se confirmó que Fabrizio Angileri se perderá ambos cotejos debido a un desgarro, mientras que Milton Casco correría la misma suerte -está a la espera de los resultados de los exámenes médicos-. Además, el chileno Paulo Díaz también es duda debido a que sufre de una sinovitis en la cadera, la cual lo marginó del último encuentro ante los de Sarandí.

“Si nos dejamos guiar por lo de Paulo Díaz, Casco y Angileri será muy difícil que jueguen con Boca y por la Copa. Se nos bajan tres jugadores muy importantes, y dos en un mismo puesto. Hay que trabajar en post de lo que viene, tratando de encontrar soluciones”, dijo el Muñeco al terminar el partido ante Arsenal.

River si irá a pasar el fin de año con estas incógnitas. A la vuelta, ya tendrá encima el Superclásico, que se disputará el sábado 2 de enero desde las 21.30 en la Bombonera. “Tengo que pensar en el primer partido de Copa, si bien el de Boca es importante, el de Copa es más importante todavía, porque es una serie semifinal y estamos a dos partidos de jugar una final de Copa. Eso no quita que para el sábado ponga el mejor equipo posible, lo más competitivo que pueda”, anticipó el entrenador. El Millonario recibirá al Verdao el martes 5 por el encuentro de ida de la serie.