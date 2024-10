Música

La artista británica comparte su primera canción nueva desde el resurgimiento de “Murder On The Dancefloor”.

Sophie Ellis-Bextor lanzó “Freedom of the Night”, el primer adelanto de su octavo álbum.

“Siempre necesité que la música me ayude a recalibrarme y ‘Freedom of the Night’ trata de esa sensación. La música como una forma de liberación y un poco de hedonismo. Siempre necesité esa energía en mi vida y sé que no estoy sola. Como dice la canción, a veces tienes que ceder ante lo que quieres”, explica la artista.

Sophie regresó a las listas mundiales a principios de este año después de que su clásico éxito de 2001, “Murder On The Dancefloor”, fuera incluido en la banda sonora de la película Saltburn. Además, alcanzó más de 11 mil millones de reproducciones globales en todas las plataformas de transmisión y redes sociales.

Recientemente, la artista británica estuvo de gira por Europa y Estados Unidos. En noviembre, actuará como telonera de Take That en Australia y de The Human League en todo el Reino Unido en diciembre.