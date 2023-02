Una nota publicada por El Esquiú la semana pasada daba cuenta de que a partir

de febrero, los usuarios del Nivel 1 y quienes no se hayan inscripto en el Registro

de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) pagarán más en la boleta de

energía eléctrica porque abonarán una tarifa plena.

Se estimaba que para los hogares de Nivel 1, el aumento del precio estacional de

la energía a partir de febrero sería de entre 36,1% y 38,1%. Es una reducción del

40% del subsidio que estaba vigente.

Ahora, desde Energía Catamarca (EC) Sapem se dio a conocer que la quita de

subsidios, más el aumento de la tarifa energética a partir de febrero y el aumento

de los consumos por el calor, determinará que las próximas facturas que reciban

los usuarios catamarqueños y de todo el país sean “caras”.

En ese sentido, según pudieron establecer desde la empresa distribuidora, en la

provincia hay 29.900 usuarios residenciales que todavía no se empadronaron en el

“nuevo esquema” de subsidio al consumo de energía eléctrica, es decir que en la

próxima facturación no dispondrán de ningún tipo de subsidio y pagarán facturas

“muy caras”.

La quita de subsidios o Segmentación Energética, como lo presentó el Ejecutivo

Nacional, es una iniciativa del Gobierno Nacional que “tiene como objetivo un

acceso más justo y equitativo a los servicios energéticos de los argentinos

focalizando los subsidios en quienes más lo necesitan”, aseguraron. Además, se

busca “asignar subsidios según la capacidad económica de los hogares,

manteniendo los subsidios en aquellos con ingresos bajos y medios, que requieren

de la asistencia estatal para pagar sus boletas de electricidad”.

Registro

Si bien, se estableció que son más de 29.000 los usuarios sin inscribirse, también

se precisó que la inscripción todavía está vigente, por lo que se puede hacer el

trámite en las oficinas de EC Sapem o a través de

www.argentina.gob.ar/subsidios. Allí, los usuarios podrán no solo empadronarse

para solicitar el subsidio, sino que además podrán modificar y/o actualizar datos,

como cambio de dirección o medidor o modificación de la situación patrimonial o

del hogar, etc.

Al momento de ingresar a la web antes mencionada para completar el formulario,

se debe tener a mano el último ejemplar del DNI, el número de CUIL personal y el

de quienes conviven con el solicitante, una boleta de energía eléctrica, el dato de

ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone el hogar y una

dirección de correo electrónico.

En la web, se tendrán que completar datos personales, domicilio, información del

servicio de luz y datos de las personas que conviven con el solicitante. Luego se

podrá descargar el PDF con la asignación provisoria, información que además se

enviará al mail declarado anteriormente.

Resolución nacional

A través de una Resolución publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial de la

Nación, la Secretaría de Energía oficializó los nuevos precios estacionales para la

energía eléctrica mayorista que se aplicarán entre el 1 de febrero y el 30 de abril,

que tendrán impacto en un nuevo incremento en las facturas finales que reciben

los usuarios.

En la resolución se oficializa que los nuevos valores aprobados cuentan con una

nueva reducción del subsidio al precio de la energía eléctrica y se estableció una

reducción del 40% del subsidio para el segmento residencial Nivel 1. Se

mantienen iguales para el segmento residencial Nivel 2.