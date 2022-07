Martín Montivero (32), el joven al que le realizaron una cirugía para evitar la

amputación de su pierna derecha, debe someterse a una nueva intervención

quirúrgica puesto que esa misma pierna se encuentra afectada por una mala

circulación, hinchazón y fuertes dolores.

Montivero dio a conocer a Radio El Esquiú 95.3 que necesita unos 148 mil pesos

para afrontar el costo de la operación. Durante el fin de semana, realizó una rifa

que le permitió recaudar unos 49 mil pesos. Montivero dijo que se encuentra en

una situación desesperante debido a que todavía no pudo alcanzar el monto

necesario para la cirugía.

“El día viernes a la noche se sorteó lo que fue la rifa, llegando a un total de 49 mil

pesos de recaudación. Mucha gente me ayudó con la compra de un número, pero

todavía no se llega al monto, que es de 148 mil pesos. Lamentablemente, ya me

encuentro en una situación un poco más compleja y desesperante por el tema de

que ya estoy teniendo más dolores, más dificultad para moverme en lo que es el

movimiento de la cadera, mucha inflamación del tobillo, pierna. Lamentablemente,

debo volver a pedir ayuda porque ya me encuentro en una situación

desesperante”, remarcó.

Montivero hizo énfasis en que “necesitaría 100 mil pesos más (para la operación),

sin contar de los gastos que hago para trasladarme y que la gente conoce la

situación mía, como me estoy trasladando en remís”. “Todo eso es gasto, la

medicación, la kinesiología también. Es todo gasto. Lamentablemente empiezo a

entrar en un panorama desesperante, de pedir ayuda al Gobierno. Ya entro en otra

situación muy lamentable, que no sé por dónde irme”.

Motivo

Montivero destacó que el objetivo de esta segunda operación es “evitar una

trombosis en la pierna, principalmente la zona de la prótesis, porque tengo una

mala circulación sanguínea”. “La mala circulación sanguínea influye en que no

tenga un correcto deslizamiento circular de la sangre. Y justamente, no se me está

reproduciendo el cartílago de la zona de fractura y hace que se pueda llegar a

contaminar”.

Luego detalló: “Cada día que pasa estoy teniendo más y más dolores en la zona

de la prótesis y la zona de la fractura. A veces, prácticamente lloro del dolor. Los

últimos 10 días empecé con más dolores en la zona de la fractura y la prótesis. Se

me hincha tanto la pierna que parece que se me va a explotar”.

El joven también contó que él debería haber sido operado “en la primera quincena

de junio, pero por cuestiones lógicas de no llegar con el dinero, está atrasada la

cirugía”. Y agregó que tiene que ser intervenido quirúrgicamente “de carácter

urgente”.

Medida

Por último, Montivero mencionó que analiza tomar medidas porque no tiene

“opciones”. “No sé, si tendré que cortar alguna calle céntrica, lo haré. Me duele

decirlo, pero no me queda mucha opción tampoco. No quiero llegar a

encadenarme tampoco por el frío, pero hay un montón de situaciones que cada

vez se ponen más oscuras”, cerró.

Cómo ayudar

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al siguiente número

de celular de Martín Montivero: 1134248453.

También pueden realizar depósitos de dinero al siguiente CBU, cuyo alias es

“BARCO.CINTA.NECTAR”: 0110050130005014259483.

Primera operación

En marzo, Montivero sufrió un accidente doméstico. Fue diagnosticado con

“fractura de tibia con astilla y desplazamiento” en su pierna derecha. Con la

colaboración de los catamarqueños, el joven pudo reunir el dinero que precisaba y

operarse. En aquella ocasión debió abonar 158.700 pesos por la cirugía.