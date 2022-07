La sorpresiva renuncia del ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán

generó repercusiones no solo en la oposición, sino también puertas adentro del

Frente de Todos (FdT). Dentro el oficialismo gobernante en el país también se

escucharon algunas voces que plantearon su punto de vista respecto al cambio en

el Gabinete Nacional que conduce el Presidente Alberto Fernández.

Una de las voces que se expresaron fue la del gobernador de Catamarca, Raúl

Jalil, quien en una entrevista con un medio nacional consideró que para la

situación actual del país es necesario recurrir al dialogo.

En la entrevista dada a “Hablá por vos”, de Radio 990, Jalil sostuvo primeramente:

“Estamos con estos temas que tenemos que solucionar a través del diálogo”, en

alusión a la situación institucional del país.

Asimismo, reiteró que “el camino es el diálogo y es a lo que apostamos los

gobernadores y gobernadoras”.

Ya sobre la salida del ahora exministro Guzmán y no haber podido combatir la

inflación, el primer mandatario provincial expresó que “el problema de la inflación

de nuestro país es cultural, producto de muchos factores políticos, culturales,

estructurales, que el único camino que vemos es el del diálogo y de la

concertación con todos los actores políticos”.

Ese diálogo, amplió, debe ser con “todos los actores políticos del FdT y no se debe

descartar una reunión con todos los actores políticos de la oposición”.

Consultado sobre si la crisis agrava la situación actual, el Gobernador manifestó

que en su momento el expresidente Mauricio Macri “trató de bajar la inflación a

través de la deuda y nos quedamos con la inflación y con la deuda”, sumado la

pandemia, la pospandemia, la guerra, todas situaciones complejas que tuvieron su

efecto en la economía.

En otro tramo de la nota, se le preguntó a Jalil si es que el Presidente se comunicó

con los gobernadores para darles a conocer la situación o consultarles sobre la

crisis tras la salida de Guzmán, a lo que el primer mandatario provincia precisó

que lo había visto días previos. Pero Jalil no ahondó en detalles sobre si en las

últimas horas se habían comunicado.

Previo a conocerse la designación de Batakis, le preguntaron a Jalil quién podría

ser ministro de Economía. Uno de los nombres rumoreados era el de Sergio

Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. “Es una

decisión del Presidente”, dijo en ese momento el gobernador de la provincia.