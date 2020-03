La crisis económica mundial, la emergencia sanitaria y las pautas establecidas por

Nación en cuanto a las medidas epidemiológicas para mitigar la propagación del

coronavirus (Covid-19) significarán que el Gobierno apele a contar con los recursos

necesarios a modo de contingencia. Para el caso, Provincia buscará que la

Legislatura la autorice para dejar abierto el flujo de los fondos.

Es que, hasta el momento, no hay un cálculo sobre el monto que implicará para el

Gobierno contener todas las medidas que se vayan disponiendo. Eso sí, el destino de

los fondos tendrá especial énfasis en la población socioeconómica vulnerable.

En diálogo con radio Valle Viejo, el gobernador Raúl Jalil se refirió a la parálisis del

Estado por el coronavirus y sus implicancias.

En este orden de ideas, el mandatario comentó que se está analizando avanzar con

una normativa. ¿El motivo? “Para que la Legislatura de la provincia nos autorice los

gastos extraordinarios por estas circunstancias que estamos atravesando”, explicó el

Gobernador.

Sobre este eje, mencionó que los caracteres generales de ley iban a estar

definiéndose entre ayer y hoy con el objetivo de enviarlo a ambas Cámaras de la

Legislatura local.

Ahora bien, las medidas que se implementen significarán que la Provincia tenga

gastos extraordinarios. En este sentido, Jalil mencionó que aún no está definido el

monto que deberá desembolsar el Gobierno. “No sabemos cuánto es el gasto

extraordinario porque estamos esperando las medidas nacionales”, dijo en ese orden

de ideas el Gobernador.

A la vez, ratificó que se ayudará “a los sectores más vulnerables ante esta crisis, a

los que menos tienen”. En esta línea, evaluó que “hay ciertos sectores, como lo son

los hoteleros y los gastronómicos, que van a sufrir mucho esta crisis”.

“No tenemos un monto porque no sabemos cuánto días vamos a estar parados”,

insistió el jefe de Estado local para rescatar cómo se fueron desenvolviendo algunos

países ante la pandemia por el Covid-19. “Me comentaron que el primer ministro

británico (Boris Johnson) determinó que circule el virus para tener defensa -a través

de la inmunidad- mientras que en China se procedió a aislar a la gente”, mencionó.

De esta forma, el Gobernador remarcó que “lo que nosotros vamos a enviar, lo que

estamos analizando, es que todo recurso que ingrese al Estado vaya a poder ser de

libre disponibilidad para la atención de esta crisis”.

Jalil distinguió que “la economía, de forma general, ahora no es un problema porque

el tema principal y prioritario es la salud de la gente”. “Estamos analizando cómo

proceder y observando los recursos provinciales”, dijo para destacar que “estamos

mejor para encarar este proceso porque tenemos una provincia ordenada y que no

tomó deuda en dólares durante la gestión anterior”.