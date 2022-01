El Ministerio de Seguridad junto a Defensa Civil y Policía de Catamarca informa:

Debido a la actual situación climática, lo que provoca constantes precipitaciones, informadas en las alertas climatológicas emitidas y publicadas en medios de comunicación y redes sociales, se reitera la solicitud a la población de extremar los cuidados en todo el ámbito provincial en lo que respecta a los cursos de agua, márgenes de ríos y arroyos.

Ante la cantidad de precipitaciones según el informe actualizado de los cursos de agua, los causes expresan que la mayoría aumentaron su caudal producto de lluvias, ocasionando crecidas que afecta el paso de badenes y/o rutas que atraviesan los mismos en distintas localidades, impidiendo de esta manera la transitabilidad de la población.

Es por ello que, se reitera extremar cuidados, evitar cruzar ríos crecidos, no permanecer en los cauces, y no cruzar badenes que impliquen peligro.

Desde el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil y Policía de Catamarca se seguirá informando la actualización del clima según se emitan las alertas y avisos a corto plazo por parte del Servicio Metereológico Nacional.

