Al no haber alcanzado un acuerdo salarial con la Municipalidad de Capital, el

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) empezará desde la

jornada de hoy medidas de fuerza las que tendrán como característica que será

por tiempo indeterminado.

La decisión adoptada por el gremio municipal que comanda Luis Álamo empezó a

tomar fuerza cuando luego de varias reuniones no hubo un entendimiento, ya que

el SOEM pide 50%, pero desde el Ejecutivo Municipal conducido por Gustavo

Saadi se ofreció un 12,4 por ciento.

Si bien una de las opciones es que se dicte la conciliación obligatoria, según lo

expresado por Álamo, hasta el cierre de esta edición, no se había notificado sobre

alguna medida conciliatoria. Asimismo, confirmó que la medida de fuerza

continuaba.