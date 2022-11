FÚTBOL

En el estadio “Malvinas Argentinas”, hoy –a partir de las 19- proseguirá la 7ma. fecha del certamen Clausura “Maximiliano Brumec”, que lleva adelante la Liga Catamarqueña de Fútbol.

En la ocasión, el programa de compromisos será el siguiente

19 Hs-San Isidro vs. Atlético Policial – Liga Catamarqueña

21 Hs-Vélez Sarsfield vs. Américo Tesorieri

La 7ma. fecha concluirá mañana miércoles 2, con estos compromisos:

Polideportivo de Chumbicha

16 Hs-San Martín de Chumbicha vs. Estudiantes (pendiente 6ta. fecha)

21 Hs-Chacarita vs. Defensores del Norte. (7ma. fecha) Liga Catamarqueña

En el estadio “Malvinas Argentinas” 8va. fecha

19 Hs- San Lorenzo de Alem vs Ferro (8va. fecha) Miercoles 02/11

Día Jueves 03/11

Estadio «Malvinas Argentinas»

19 Hs – Fiel vs Liberal Argentino

21 Hs -Juventud vs Salta Central

Día Sábado 05/11 – CAI Huillapima

15 Hs – Rivadavia vs Parque Daza

17 Hs – CAI Huillapima vs Estudiantes

Polideportivo de Chumbicha

16 Hs – san Martín vs Valle Chico

Día Martes 08/11 – Estadio «Malvinas Argentinas»

19 Hs – Independiente Capital vs San Isidro

21 Hs – Tesorieri vs Villa Cubas

Día Mieroles 09/11 – Estadio «Malvinas Argentinas»

19 Hs – Chacarita vs Vélez

21 Hs – Polcial vs Defensores del Norte

Libre de la «B»: Sarmiento

Posiciones parciales

PRIMERA A

Vélez 14 puntos; Villa Cubas 12; Policial y Defensores del Norte 11; Ferrocarriles y Tesorieri 10; San Isidro 9; San Lorenzo 8; Independiente 6; y Chacarita, Salta Central y Juventud 4.

PRIMERA B

Estudiantes 15 puntos; Sarmiento 14; Rivadavia 11; Independiente (H) 10; Valle Chico 8; FIEL 6; Liberal 5; San Martín (CH) 4; y Parque Daza 3.

Fuente: El Chasqui Digital