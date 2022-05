De acuerdo con el orden del Día previsto para la jornada, el Cuerpo Legislativo

trató y dio su aprobación al proyecto de Ley impulsado por el senador Ramón

Edgardo Seco quien promueve establecer feriado departamental el día 28 de

julio de cada año, con motivo de conmemorarse el aniversario de la Creación del

departamento Ambato.

Al dar sus fundamentos, el Senador explicó que el departamento conformado por

los municipios, El Rodeo; Las Juntas; La Puerta y Los Varela posee un vacío

legal al respecto disponiendo asueto jurisdiccional el día, según la programación

de sus actividades por lo que, la fecha dispuesta; no siempre es coincidente entre

ellos, y termina “desvirtuándose el sentido de la recordación” por lo que es

necesario establecer una fecha única con alcance para la administración municipal

y extensivo a las actividades que realizan los organismos provinciales y

nacionales; en cada una de las jurisdicciones.

“El Departamento Ambato tiene por tradición, reunirse en dicha fecha con

asiento en la localidad de Los Varela con el propósito de recordar y celebrar

el acontecimiento por lo que; de prosperar el presente proyecto; facilitará

que los vecinos podamos participar activamente y sin inconvenientes

laborales” apuntó.

La iniciativa fue girada a la Cámara Baja para el correspondiente tratamiento.

Iglesia Jesuítica de Ancastillo

Contando con despacho de Comisión, la Cámara de Senadores también dio media

sanción al proyecto autoría del senador, Ariel Cordero, sobre Declarar

Monumento Histórico de la Provincia de Catamarca, a la Iglesia Jesuítica de

Ancastillo, una de las iglesias más antiguas en el departamento Ancasti.

“Actualmente las ruinas de la Iglesia se encuentran descuidadas y en un

estado de abandono, por lo que es imprescindible adoptar medidas

concretas para remediar esta situación, ya que forma parte del pasado y de

la cultura de nuestra Provincia” subrayó el senador en parte de sus

fundamentos a lo que agregó que “es un monumento histórico que es de nuestra

sociedad que debemos rescatar”.

En este punto, Cordero planteó la necesidad de darle más fuerza al lugar al tiempo

de pensar en un plan de conservación para poder resguardar este patrimonio,

remarcando que “la única manera de pensar en proyectos turísticos a futuro, es

conservando lo nuestro”.

Sanción definitiva para expropiaciones

Reingresando al Senado con media sanción en revisión por parte de la Cámara de

Diputados, el Cuerpo aprobó las modificaciones planteadas y convirtió en Leyes a

los proyectos por los cuales se declara de Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación

inmuebles en “Campo Comunero Yacochuya”, distrito Saujil,

departamento Tinogasta; y en Los Altos, departamento Santa Rosa.

Asignándole a la Ley el N° 5749, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto del

Ejecutivo provincial referida a la superficie expropiada en Saujil destinada a la

regularización dominial de la localidad “Punta de Agua”, la liberación de la traza

del tramo de la Ruta Provincial N° 34 comprendido en la misma y la constitución

de un Polo de Desarrollo que será acorde a la Ley Provincial de Colonización, a

los fines de radicar emprendimientos productivos a escala de minifundios,

respetando la cultura de las unidades económicas preexistentes.

Parte de las modificaciones efectuadas en Diputados, y planteadas por el senador

Seco, señalan que “en el caso de que se pretendan proyectos de gran escala,

con superficies mayores a 200 hectáreas, el Poder Ejecutivo deberá remitir a

la Legislatura para su autorización. Asimismo, en caso del

desmembramiento o división del dominio público expropiado, el Ejecutivo

deberá enviar la propuesta al Poder Legislativo a efectos de su tratamiento y

evaluación».

La siguiente Ley a la que se otorgó el N° 5750 corresponde al senador con

licencia, Raúl Barot referido a disponer el inmueble a expropiar en el departamento

Santa Rosa, para la ejecución de un Centro Cultural e Histórico Departamental,

“que permitirá asegurar una herramienta de atractivo turístico a la población

beneficiaria”.

“El patrimonio cultural encierra todo aquello que heredamos de nuestros

antecesores, lo tangible y lo intangible, de allí la trascendencia de la

recuperación de tan histórico lugar. Frente a la globalización, la protección,

conservación y cuidado del patrimonio histórico y cultural, es un importante

desafío para cualquier pueblo en donde cada comunidad en concreto es la

responsable de la gestión y conservación de ese patrimonio” manifestó la

senadora Gabriela Ybáñez al momento de dar lectura a los fundamentos.

Declaraciones de Interés

Sobre tablas el Pleno declaró de Interés Cultural y Legislativo, la producción

audiovisual “Fray Mamerto Esquiú: Humildad, Fe y Amor a su

Patria”, producción audiovisual, ideada, producida y filmada por los vecinos del

departamento Andalgalá como un aporte a la cultura catamarqueña teniendo en

cuenta que este 31 de Mayo, se cumple un año de la beatificación.

Mediante el proyecto impulsado por el senador Horacio Gutiérrez, se agradeció y

reconoció el trabajo realizado, a todos quienes formaron parte de la propuesta

audiovisual (vecinos y organizaciones) filmada en lugares representativos

de Andalgalá como la Parroquia de San Francisco de Asís, la Capilla de Santa

Lucía del distrito El Potrero y el Condado de Huasán en Chaquiago.

Presente en el recinto parte del elenco, desde el Senado se les hizo entrega de un

certificado de reconocimiento, destacando su aporte y predisposición al aportar no

solo a la cultura sino historia catamarqueña, subrayando que el cortometraje, fue

reconocido a nivel departamental, provincial y nacional.

De igual manera, el Senado declaró de Interés Parlamentario, Social, Educativo y

Cultural, la participación de los alumnos de la Escuela N° 74 “Dr. Arturo Matías

Bass” de la localidad Casa de Piedra, Departamento La Paz, en el Proyecto:

“Heridas y Cicatrices de Malvinas”.

«Es muestra clara de un muy buen trabajo de indagación e investigación

escolar, donde se ponen en valor tradiciones, se enfatiza el patrimonio

cultural y se da la oportunidad a los alumnos de poder mostrar la capacidad

de valoración respecto de lo acontecido en Malvinas”, pronunció el autor de la

iniciativa, senador José Carletta.

Por iniciativa de la representante del departamento Santa María, Érica Inga, el

Senado declaró de Interés Legislativo los 60 años de Creación del Consejo

Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca, a celebrarse este 26 de mayo

de 2022.

En la oportunidad, la senadora destacó tal evento enfatizando que se trata de un

día muy especial considerando que el Consejo tuvo una participación constante en

hechos trascendentales y aportes no sólo en lo profesional, sino legislativo y

social.

Asimismo hizo hincapié en las diferentes Comisiones que pasaron por el Consejo,

resaltando a la figura de la contadora y dirigente fallecida Silvia Luz Moreta,

nombre que llevará el salón auditorio del lugar que nuclea a los profesionales de

Ciencias Económicas y Recursos Humanos.

Incorporado a la Orden del Día, el Pleno aprobó el proyecto del

senador Maximiliano Brumec por el que se Declara de Interés Parlamentario la

“Jornada Académica de Derecho Civil y Comercial en conmemoración de los

50 años de la Ley General de Sociedades”, organizada por el Colegio de

Abogados y Abogadas de la Provincia, a llevarse a cabo mañana 27 de Mayo.