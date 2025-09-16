Durante la mañana de este martes 16 de septiembre, 19 seminaristas -tres de la Diócesis de San Rafael y dieciséis de la Arquidiócesis de Mendoza-, junto con los sacerdotes Juan Pablo Dreidemie (rector), Marcelo Regal (formador) y Santiago Nahman (director espiritual) del Seminario Nuestra Señora del Rosario de Mendoza, visitaron el Santuario Catedral y el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle, en su paso por Catamarca, luego de haber participado de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro en Salta.

La delegación fue recibida a primeras horas del día por el padre Diego Manzaraz, responsable de la Pastoral Vocacional en la Diócesis de Catamarca, quien ofició de anfitrión con la colaboración de fieles que habitualmente participan de la Santa Misa de las 7.00, en el Camarín.

Juntos participaron de la celebración eucarística, presidida por el padre Dreidemie, quien manifestó “la alegría de encontrarnos con ustedes” en “una parada que hicimos para visitar a la Virgen del Valle, de regreso a Mendoza, luego de haber compartido la fe con tanta gente en Salta”.

En su homilía, el padre Manzaraz destacó: “Hoy tenemos la gracia de que compartan con nosotros esta celebración en el Camarín de la Virgen del Valle, seminaristas y sacerdotes de Mendoza”.

Seguidamente, comentó a los visitantes que la imagen de la Virgen que está en el Camarín es “la que fue encontrada hace más de 400 años en la Gruta de Choya, y que acompaña este valle desde su origen, de hecho, la llamamos Madre Fundadora porque está desde antes de la fundación de la ciudad”. Y explicó que “los habitantes que vivían en el Valle Viejo, que está pasando el río, no querían venir a poblar estos solares, entonces, trajeron la imagen de la Virgen en procesión y empezó la ocupación de los solares que estaban dispuestos desde años atrás para poblar la ciudad, que ya había sido fundada 13 años antes. Está desde el origen de la ciudad y acompaña la vida de los catamarqueños y la vida de los que llegan aquí. Generaciones y generaciones han orado frente a esta Imagen, que evoca la maternal presencia de la Virgen María”.

Lugar de encuentro cercano de la Madre con sus hijos

También señaló que “este lugar donde estamos ahora, que llamamos Camarín, ha sido construido tiempo después del templo mayor, y es un lugar de acogida, de intimidad y de encuentro cercano de la Madre con sus hijos. Todo catamarqueño, todo peregrino que viene, ora aquí delante de la Imagen; aquí llora, le pide consuelo, ayuda, aquí experimenta la maternal presencia de la Virgen. Y en el huequito de sus manos entreabiertas pone sus penas, sus dolores, sus tristezas, sus sueños, sus alegrías, a sus seres queridos”.

Finalmente, los invitó a que “en esta mañana, luego de la hermosa experiencia que han tenido de encuentro con el Señor y con la Virgen en Salta, también pongan a sus familiares y amigos, a sus seres queridos, su vocación, su vida, en el huequito de las manos entreabiertas de la Madre de Valle. Que Ella, la primera catamarqueña, los reciba con gran alegría, regocijo, con el corazón grande como toda madre recibe a sus hijos”.

Antes de la bendición final, el padre Dreidemie dijo que “nos hicieron sentir como en casa, porque compartimos la misma fe, que es un regalo inmenso que Dios nos da”.

Por su parte, el padre Manzaraz bendijo estampas de la Virgen del Valle y del Beato Mamerto Esquiú, que luego fueron entregadas a los miembros de la delegación.

En el momento de la consagración a Nuestra Madre del Valle, se rogó por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por los sacerdotes y seminaristas.

Mientras se entonaban canciones de alabanza a la Reina y Señora de nuestros corazones, los presentes la saludaron con profunda devoción.

Recorrido por el Santuario

Concluida la celebración eucarística, se realizó un recorrido, a cargo del guía y servidor del Santuario Catedral David Velazco, que arrancó en el Camarín, continuando por el interior del templo, el Coro donde se dieron detalles del órgano de tubos, siguiendo por el campanario y el patio del Santuario.

Como cierre de su paso por el principal Santuario de la diócesis catamarqueña ubicado en el casco céntrico de la ciudad capital, compartieron un desayuno fraterno.

Posteriormente, se trasladaron hasta el Santuario de la Gruta, lugar donde fue encontrada la bendita Imagen de la Virgen del Valle, distante a unos 7 kilómetros, aproximadamente, en el norte capitalino.