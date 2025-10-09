El Taller La Soberana, junto al Centro Cultural Patria Grande, invitan a participar de la Segunda edición de la feria de emprendedores “La Soberana”, que se realizará este sábado 11 de octubre a partir de las 17:30 horas, en la Plaza del Aviador (entre Av. Maipú Norte y Av. Choya).

Tras la gran convocatoria durante la primera edición, de una amplia variedad de emprendimientos “la feria más popular” se consolida como un nuevo espacio en el norte de la Capital, brindando una oportunidad de acceso gratuito a la exposición y venta de productos, en colaboración con los ingresos de las familias catamarqueñas.

La jornada contará con una radio abierta, acompañando toda la tarde a quiénes deseen acercarse y participar. También habrá números artísticos en vivo y a su ves dando acceso el escenario a todos aquellos que deseen participar de este espacio de recreación y expresión cultural.

La participación de los emprendedores es totalmente gratuita. Las inscripciones fueron abiertas desde la semana pasada.

Si aun no estás inscripto, podés buscar información de el link de inscripción en nuestras sociales “ Taller La Soberana”

Desde La Soberana y el Centro Cultural Patria Grande invitan a participar de este espacio, que busca brindar cooperación, y revitalizar la plaza para los vecinos.

Para mayor información contactar con la organización del evento al 3834 – 942470 (Andrea Segura).