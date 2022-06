Secuestran 4 kilos de drogas y arrestan a cinco personas

Tras varios meses de trabajo, los investigadores pudieron constatar varios viajes realizados por el principal sospechoso investigado y quien lo hacía en complicidad con otro sujeto con domicilio en la zona de Sumalao, Valle Viejo.

Siempre según la pesquisa, los sindicados traían la droga personalmente y se encargaban de distribuirla en la zona, junto con otros allegados de su confianza.

Los secuestros

Entre los procedimientos realizados para desbaratar la banda se allanaron dos domicilios, una en el sur de la ciudad y otra en Valle Viejo, y se secuestraron una camioneta, un auto y dos motos.

En ese sentido se informó que de las pesquisas los policías lograron secuestrar más de 4 kilos de marihuana (cogollo), la cual por su característica es más cara en el mercado ilegal; como así también 1 kilo de cocaína de máxima pureza, la que aún estaba compactada en forma de ladrillo, junto con importante cantidad de dinero en efectivo de baja denominación, que sería producto de la venta de la droga.

Asimismo, por disposición del Juez Federal, en concordancia con el fiscal federal Santos Reynoso, se secuestraron también una camioneta, un auto particular y dos motovehículos que eran propiedad de los investigados y quienes no pudieron justificar su adquisición por no tener trabajo estable.

Los tres hombres detenidos quedaron alojados en las instalaciones de la Delegación Catamarca de la Policía Federal a disposición del Juzgado Federal, mientras que las dos mujeres quedaron en libertad pero ligadas a la investigación; ambas serían madres de niños pequeños.

Gendarmería Nacional

El procedimiento se suma al realizado semanas atrás por Gendarmería Nacional en Santiago del Estero.

Esos procedimientos fueron realizados por la Unidad de Reunión de Información “Catamarca” y se logró desarticular una organización criminal dedicada al tráfico, transporte y distribución de sustancias estupefacientes, la cual realizaba sus actividades delictivas desde el norte del país, extiendo sus operaciones hacia las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires y Catamarca.

Se secuestraron 81 paquetes con un total de 175 kilos 965 gramos de cocaína. Además, incautaron siete vehículos, cinco escopetas, dos revólveres, dinero en efectivo, una balanza de precisión, teléfonos celulares, documentación.

El procedimiento dejó a siete personas detenidas, entre ellas un integrante del Clan Castedo de Salta.