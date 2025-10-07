La Acción Católica Argentina de la Diócesis de Catamarca llevó adelante una nueva edición del Retiro Siembra, los días 3 al 5 de octubre en la Casa de Retiros Espirituales Emaús, con la participación de 40 adolescentes de 13 a 17 años de edad, acompañados por más de 50 miembros de Acción Católica que prestaron servicio en las distintas áreas organizativas.

Durante tres jornadas, los jóvenes vivieron momentos de oración, reflexión, charlas, dinámicas y espacios de encuentro fraterno, bajo la guía espiritual de la Virgen del Valle, patrona y protectora de esta siembra. El retiro buscó ayudar a los participantes a descubrir el amor de Dios en sus vidas y a fortalecer su fe para compartirla en comunidad.

El encuentro contó con la visita especial del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, quien compartió un momento de oración y cercanía con los jóvenes.

La Misa de cierre, presidida por el padre Diego Manzaraz, asesor de la Acción Católica en Catamarca, reunió a más de 150 personas, entre familias, servidores y miembros de la comunidad, en un clima de profunda alegría y agradecimiento por los frutos del encuentro.

La conducción general del retiro estuvo a cargo de Agustín Nieva y Giselle Carmona, quienes coordinaron al equipo interno y externo compuesto por servidores de diferentes parroquias de la diócesis.

El Retiro Siembra se consolida como un espacio de crecimiento espiritual y comunitario, donde los jóvenes se reconocen como tierra fértil para que Dios siga obrando en sus vidas y en la Iglesia.