En el marco de la novena de la Virgen del Rosario
El sábado 5 de octubre, en la séptima jornada de la novena en honor de la Virgen del Rosario, 48 niños de la sede parroquial recibieron por primera vez a Jesús presente en la Sagrada Eucaristía.
En la oportunidad, los pequeños se consagraron a la Santísima Virgen:
Oración
¡Oh Madre, quiero consagrarme a ti!
Virgen María, hoy consagro mi vida a ti.
Siento necesidad constante de tu presencia
en mi vida para que me protejas,
me guíes y me consueles.
Sé que en ti, mi alma encontrará reposo
y la angustia en mí no entrará.
Mi derrota se convertirá en victoria,
mi fatiga en ti fortaleza es.
Amén.
Domingo 5
19.00 Novena.
18.30 Santa Misa.
Tema: El Rosario y los jóvenes.
Intención: Por los jóvenes, especialmente por los que atraviesan el drama de las adicciones, la falta de trabajo y la ausencia de un proyecto de vida.
Alumbrantes: Comunidad Santa María Magdalena con las familias de primer año de Comunión.