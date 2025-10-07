En el marco de la novena de la Virgen del Rosario

El sábado 5 de octubre, en la séptima jornada de la novena en honor de la Virgen del Rosario, 48 niños de la sede parroquial recibieron por primera vez a Jesús presente en la Sagrada Eucaristía.

En la oportunidad, los pequeños se consagraron a la Santísima Virgen:

Oración

¡Oh Madre, quiero consagrarme a ti!

Virgen María, hoy consagro mi vida a ti.

Siento necesidad constante de tu presencia

en mi vida para que me protejas,

me guíes y me consueles.

Sé que en ti, mi alma encontrará reposo

y la angustia en mí no entrará.

Mi derrota se convertirá en victoria,

mi fatiga en ti fortaleza es.

Amén.

Domingo 5

19.00 Novena.

18.30 Santa Misa.

Tema: El Rosario y los jóvenes.

Intención: Por los jóvenes, especialmente por los que atraviesan el drama de las adicciones, la falta de trabajo y la ausencia de un proyecto de vida.

Alumbrantes: Comunidad Santa María Magdalena con las familias de primer año de Comunión.