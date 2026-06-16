Entre el viernes 12 y el domingo 14 de junio, se realizó el 6° campamento juvenil Enfocados en Cristo 2026, organizado por la Secretaría de Jóvenes de la Renovación Carismática Católica de Catamarca.

La casa de retiros espirituales San Gabriel de la Dolorosa, ubicada en El Rodeo, departamento Ambato, albergó a un entusiasta grupo de jóvenes que se reunió para vivir un encuentro con Jesús y con los hermanos, buscando la renovación interior.

Las jornadas contaron con la predicación de Belén Ruiz, y momentos de profunda espiritualidad en torno a Jesús Sacramentado, oración y formación; espacios de escucha y recreación, donde el canto y la alegría estuvieron presentes.

Los organizadores expresaron su gratitud “a todos los que hicieron posible este retiro. Cada mano, cada oración, cada esfuerzo, cada sacrificio y cada servicio fueron necesarios. Dios se valió de cada uno para tocar corazones y transformar vidas. Que el Señor los bendiga abundantemente y les devuelva el ciento por uno por todo el amor que sembraron durante estos días”.