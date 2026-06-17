La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital concretó la firma de dos importantes actas-acuerdo de cooperación institucional destinados a fortalecer el desarrollo cultural, turístico y productivo de Catamarca. El acto oficial se llevó a cabo en las instalaciones del Nodo Tecnológico Municipal y estuvo encabezado por el intendente de la Capital, Gustavo Saadi. Participaron además el rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Oscar Arellano; el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma; el director de Turismo de la Capital, Gustavo Yurquina; funcionarios municipales y representantes de distintas instituciones vinculadas al sector.

En primer término, la Municipalidad de la Capital y la Universidad Nacional de Catamarca firmaron un acta-acuerdo específica para la implementación del programa “Usina de Artesanías Tradicionales de Catamarca”, una iniciativa que tendrá sede permanente en la Casa de la Puna y que busca consolidar un espacio de formación, innovación, fortalecimiento productivo y promoción de las artesanías tradicionales catamarqueñas. El convenio establece un trabajo conjunto entre ambas instituciones para desarrollar acciones de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento destinadas a artesanas y artesanos de toda la provincia, con especial énfasis en los saberes tradicionales vinculados al tejido, la producción textil y otras expresiones identitarias de la región.

Asimismo, la propuesta contempla la generación de instancias de formación certificadas por la UNCA, la transferencia de conocimientos técnicos y herramientas de gestión, el fortalecimiento de las capacidades organizativas de los productores y el desarrollo de estrategias orientadas a mejorar la comercialización de las piezas artesanales. La iniciativa también prevé promover la vinculación directa de la producción artesanal con la actividad turística, potenciando el valor de la Casa de la Puna como espacio de exhibición, difusión y comercialización de la identidad cultural local.

Al respecto, el rector de la UNCA, Oscar Arellano, valoró el trabajo articulado entre ambas instituciones para potenciar el desarrollo de los realizadores de la provincia. Asimismo, el rector destacó que la Casa de la Puna se ha consolidado como un espacio emblemático del turismo catamarqueño y una vidriera estratégica para que los productores puedan exhibir y comercializar sus creaciones. Por su parte, el director de Turismo de la Capital, Gustavo Yurquina, señaló que la creación de la Usina de Artesanías Tradicionales apunta a fortalecer de manera integral al sector artesanal, generando nuevas oportunidades de crecimiento y convocando especialmente a los hacedores de la región puneña, la Capital y del interior provincial en su conjunto.

En el mismo acto, la Municipalidad de la Capital y la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra suscribieron un Acta-Acuerdo de Cooperación Turística que permitirá la creación de un Punto de Información Turística Regional de la Puna en las dependencias de la Casa de la Puna. Esta iniciativa tiene como objetivo consolidar dicho espacio como una ventana permanente para la promoción de la oferta turística, cultural y productiva de Antofagasta de la Sierra y, progresivamente, de los demás municipios que integran la región de la Puna.

A través de esta rúbrica, se establecerá un sistema de información especializada que contará con atención permanente de personal designado por el municipio puneño, material informativo impreso, soportes y contenidos audiovisuales y acciones conjuntas de difusión. De este modo, se fortalecerá la integración regional brindando a residentes y visitantes una herramienta estratégica para conocer los atractivos de uno de los destinos más representativos de Catamarca. Para cerrar, el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, remarcó el impacto estratégico de la iniciativa para el desarrollo turístico de su departamento y destacó que el nuevo espacio permitirá que artesanos, emprendedores y prestadores turísticos puedan exhibir y promocionar su trabajo de forma directa en la Capital.