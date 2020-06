5 junio, 2020 14:46

Ni la cuarentena puede frenar a amor: un hombre tuvo una idea original (y super romántica) para declararle su amor a su vecina.

Se le declaró enviánadole un canasto de mandarinas y reveló en Twitter la reacción de su amada

Una historia de amor en tiempos de cuarentena, que emocionó a los internautas, y la volvieron viral. Cuando Ever pensó en declararle a su a amor a su vecina con mandarinas, no imaginó el furor que iba a provocar en las redes sociales.

Ever y Guadalupe se conocen desde hace veinte años, porque ambos viven en el barrio Daniel Escurra de Caacupé. Pero solamente se saludaban al pasar, y nunca habían tenido oportunidad de conversar.

Gracias a Instagram, Ever se animó a contactarla, y comenzaron a escribirse. Después vinieron las salidas, y él se enamoró profundamente. Pero no sabía cómo decírselo.

El joven recurrió a una amiga de la chica, que le sugirió flores y una cena romántica, pero eso le pareció muy trillado. Y recordó que a su enamorada le gustan mucho las mandarinas.

Se le declaró enviánadole un canasto de mandarinas y reveló en Twitter la reacción de su amada

“El domingo me fui al centro de Caacupé, di una vuelta y vi una canasta linda y pensé que iba a ser genial poner las mandarinas. Compré el canasto, 4 kilos de mandarinas, un papel madera y pincel. Le llevé a su lugar favorito, le propuse y le gustó”, contó luego Ever, quien publicó las fotos del feliz momento en su cuenta de Twitter.

El posteo logró más de 15 mil fav y más de 100 mil retuits, y montañas de mensajes, algunos de felicitaciones, y otros en tono burlón. “No pensé que iba a tener tanta repercusión la foto, nos sorprendimos bastante por el impacto que tuvo y por lo visto a la gente le gustó mi originalidad”, dijo Ever.

Se le declaró enviánadole un canasto de mandarinas y reveló en Twitter la reacción de su amada

Guadalupe también expresó su felicidad, y la sorpresa que le produjo la original canasta con mandarinas. “El me dijo que unas personas me estaban esperando, llegamos y no había nadie, luego me entregó la canasta, yo no abrí y me dijo para que abra, ahí vi, y solo lloré de la emoción. No me esperaba”, manifestó.

Escuchá La 100 todo el día haciendo click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá