ESTA ES LA PROGRAMACIÓN
TURNO MAÑANA
CANCHA 9 DE JULIO
UTA – GRAL PAZ SUPER MASTER
CICULO MEDICOS – POLI RETIRADOS SUPER MASTER
ASTRADA – C.E.C. “A” GRADUADOS
CANCHA SOEM
BCO CATAMARCA – LIBERAL SUPER MASTER
POLI RETIRADO – LIBERAL GRADUADOS
FOMENTO – LOS AMIGOS GRADUADOS
CANCHA SARMIENTO
C.E.C. – 9 DE JULIO SUPEER MASTER
REV “A” – MADERERA GRADUADOS
REV “B” – C.E.C. “B” GRADUADOS
TURNO TARDE
CANCHA 1 CEC
C.E.C. – 9 DE JULIO MASTER
CIRCULO MEDICO – LIBERAL SUPER MAXI
INDEPENDIENTE – POLICIAL MAXI
CANCHA 2 CEC
MADERERA – POLICIAL SENIOR
C.E.C. – LOS AMIGOS SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – REV MAXI
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – NINO MASTER
9 DE JULIO – LA ESTACION SUPER MAXI
BCO CATAMARCA – LA ESTACION UNICA
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
UTA – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
UTA – SAN LORENZO SUPER MAXI
UTA – INDEPENDIENTE UNICA
CANCHA 1 NINO
LOS AMIGOS – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR
UTHGRA – NINO SENIOR
MADERERA – DEP JUVENTUD MAXI
CANCHA 2 NINO
NINO – SANTA CRUZ SUPER SENIOR
NINO – SOEM SUPER MAXI
NINO – C.E.C. UNICA
CANCHA COMPLEJO VIAL
SANTA CRUZ – BCO NACION SUPER MAXI
DEP JUVENTUD – POLICIAL SUPER MAXI
NINO – JUV LA FALDA MAXI
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – TESORIERI SUPER SENIOR
SOCIAL ROJAS SAN RAMON MAXI
CIRCULO MEDICO – SALTA CENTRAL UNICA
SALTA CENTRAL
SALTA CENTRAL – 9 DE JULIO SENIOR
SALTA CENTRAL – JUV LA FALDA SUPER MAXI
DEP JUVENTUD – FOMENTO UNICA
CANCHA FILIAL 26
GRAL PAZ – C.E.C. SUPER SENIOR
DEP JUVENTUD – BCO NACION SENIOR
GRAL PAZ – SIND VIAL UNICA
CANCHALIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – LOS AMIGOS MASTER
INDEPENDIENTE – C.E.C. SENIOR
LIBERAL – CHACARITA UNICA
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – BCO NACION MASTER
INDEPENDIENTE – TESORIERI SUPER MAXI
BCO CATAMARCA – C.E.C. MAXI
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
FOMENTO – CHACARITA SUPER MAXI
EL AUTENTICO – BCO NACION MAXI
POLICIAL – JUV LA FALDA UNICA
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – CIRCULO MEDICO MASTER
BCO CATAMARCA – REV SUPER MAXI
9 DE JULIO – ASTRADA UNICA
CANCHA CHACARITA
TESORIERI – LAS PIRQUITAS SENIOR
MADERERA – UTHGRA SUPER MAXI
CHACARITA – SALTA CENTRAL MAXI
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POLI RETIRADOS – FOMENTO SENIOR
SAN RAMON – SOCIAL ROJAS SUPER MAXI
POLI RETIRADOS – TESORIERI MAXI
CANCHA SANTA CRUZ
SIND VIAL – SANTA CRUZ MAXI
MADERERA – TESORIERI UNICA
SANTA CRUZ – ESTUDIANTES UNICA
CANCHA SOCIAL ROJAS
GRAL PAZ – SOEM SENIOR
SOCIAL ROJAS – CIRCULO MEDICO SENIOR
UTHGRA – CAI-SA UNICA
CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – SIND VIAL SUPER SENIOR
EL AUTENTICO – ESTUDIANTES SUPER MAXI
BCO NACION – EL AUTENTICO UNICA
CANCHA SARMIENTO
9 DE JULIO – UTHGRA MAXI
LOS AMIGOS – LAS PIRQUITAS MAXI
REV – SAN LORENZO UNICA
CANCHA PARQUE DAZA
LOS AMIGOS – REV SENIOR
ASTRADA – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
LIBERAL – SAN LORENZO MAXI
CANCHA DOÑA ROSA
CAI-SA – SAN LORENZO SENIOR
CAI-SA – PIRQUITAS SUPER MAXI
CAI-SA – ASTRADA MAXI
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
FOMENTO – CAI-SA SUPER SENIOR
JUV LA FALDA – ASTRADA SENIOR
FOMENTO – UTA MAXI
LIBRES
MASTER: GENERAL PAZ
MAXI: SOEM
UNICA: PIRQUITAS
Fuente: El Chasqui Digital