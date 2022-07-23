ESTA ES LA PROGRAMACIÓN

TURNO MAÑANA

CANCHA 9 DE JULIO

UTA – GRAL PAZ SUPER MASTER
CICULO MEDICOS – POLI RETIRADOS SUPER MASTER
ASTRADA – C.E.C. “A” GRADUADOS

CANCHA SOEM

BCO CATAMARCA – LIBERAL SUPER MASTER
POLI RETIRADO – LIBERAL GRADUADOS
FOMENTO – LOS AMIGOS GRADUADOS

CANCHA SARMIENTO

C.E.C. – 9 DE JULIO SUPEER MASTER
REV “A” – MADERERA GRADUADOS
REV “B” – C.E.C. “B” GRADUADOS

TURNO TARDE

CANCHA 1 CEC

C.E.C. – 9 DE JULIO MASTER
CIRCULO MEDICO – LIBERAL SUPER MAXI
INDEPENDIENTE – POLICIAL MAXI

CANCHA 2 CEC

MADERERA – POLICIAL SENIOR
C.E.C. – LOS AMIGOS SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – REV MAXI

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

BCO CATAMARCA – NINO MASTER
9 DE JULIO – LA ESTACION SUPER MAXI
BCO CATAMARCA – LA ESTACION UNICA

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA

UTA – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
UTA – SAN LORENZO SUPER MAXI
UTA – INDEPENDIENTE UNICA

CANCHA 1 NINO

LOS AMIGOS – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR
UTHGRA – NINO SENIOR
MADERERA – DEP JUVENTUD MAXI

CANCHA 2 NINO

NINO – SANTA CRUZ SUPER SENIOR
NINO – SOEM SUPER MAXI
NINO – C.E.C. UNICA

CANCHA COMPLEJO VIAL

SANTA CRUZ – BCO NACION SUPER MAXI
DEP JUVENTUD – POLICIAL SUPER MAXI
NINO – JUV LA FALDA MAXI

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – TESORIERI SUPER SENIOR
SOCIAL ROJAS SAN RAMON MAXI
CIRCULO MEDICO – SALTA CENTRAL UNICA

SALTA CENTRAL

SALTA CENTRAL – 9 DE JULIO SENIOR
SALTA CENTRAL – JUV LA FALDA SUPER MAXI
DEP JUVENTUD – FOMENTO UNICA

CANCHA FILIAL 26

GRAL PAZ – C.E.C. SUPER SENIOR
DEP JUVENTUD – BCO NACION SENIOR
GRAL PAZ – SIND VIAL UNICA

CANCHALIBERAL ARGENTINO

LIBERAL – LOS AMIGOS MASTER
INDEPENDIENTE – C.E.C. SENIOR
LIBERAL – CHACARITA UNICA

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE – BCO NACION MASTER
INDEPENDIENTE – TESORIERI SUPER MAXI
BCO CATAMARCA – C.E.C. MAXI

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

FOMENTO – CHACARITA SUPER MAXI
EL AUTENTICO – BCO NACION MAXI
POLICIAL – JUV LA FALDA UNICA

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

EL AUTENTICO – CIRCULO MEDICO MASTER
BCO CATAMARCA – REV SUPER MAXI
9 DE JULIO – ASTRADA UNICA

CANCHA CHACARITA

TESORIERI – LAS PIRQUITAS SENIOR
MADERERA – UTHGRA SUPER MAXI
CHACARITA – SALTA CENTRAL MAXI

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

POLI RETIRADOS – FOMENTO SENIOR
SAN RAMON – SOCIAL ROJAS SUPER MAXI
POLI RETIRADOS – TESORIERI MAXI

CANCHA SANTA CRUZ

SIND VIAL – SANTA CRUZ MAXI
MADERERA – TESORIERI UNICA
SANTA CRUZ – ESTUDIANTES UNICA

CANCHA SOCIAL ROJAS

GRAL PAZ – SOEM SENIOR
SOCIAL ROJAS – CIRCULO MEDICO SENIOR
UTHGRA – CAI-SA UNICA

CANCHA CORONEL DAZA

BCO NACION – SIND VIAL SUPER SENIOR
EL AUTENTICO – ESTUDIANTES SUPER MAXI
BCO NACION – EL AUTENTICO UNICA

CANCHA SARMIENTO

9 DE JULIO – UTHGRA MAXI
LOS AMIGOS – LAS PIRQUITAS MAXI
REV – SAN LORENZO UNICA

CANCHA PARQUE DAZA

LOS AMIGOS – REV SENIOR
ASTRADA – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
LIBERAL – SAN LORENZO MAXI

CANCHA DOÑA ROSA

CAI-SA – SAN LORENZO SENIOR
CAI-SA – PIRQUITAS SUPER MAXI
CAI-SA – ASTRADA MAXI

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

FOMENTO – CAI-SA SUPER SENIOR
JUV LA FALDA – ASTRADA SENIOR
FOMENTO – UTA MAXI

LIBRES

MASTER: GENERAL PAZ

MAXI: SOEM

UNICA: PIRQUITAS

Fuente: El Chasqui Digital

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