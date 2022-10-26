En la pasada sesión semanal entre el Consejo de Delegados y la Comisión Directiva de la Liga de Veteranos de Fútbol de Catamarca, los encargados de la programación de partidos a jugarse en el marco del Campeonato Clausura 2022 denominado «Tasa López», presentaron para el análisis el diagrama de encuentros a disputarse el sábado 29 de octubre y luego del mismo lograron la aprobación del desarrollo de dicha jornada que se jugará en doble turno, con estos horarios.

Turno Matutino – Cancha de 3 partidos: 9,00, 10,30 y 12,00.

CANCHA C.E.C 1

C.E.C. «A» – MADERERA GRADUADOS
C.E.C. «B» – LIBERAL GRADUADOS
CIRCULO MEDICO – C.E.C. SUPER MASTER

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

ASTRADA – LOS AMIGOS GRADUADOS
LIBERAL – TESORIERI SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – 9 DE JULIO SUPER MASTER

CANCHA BANCO CATAMARCA
REV «B» – POLI RETIRADOS GRADUADOS
REV «A» – FOMENTO GRADUADOS
BCO CATAMARCA – UTA SUPER MASTER

Turno Vespertino – Cancha de 2 partidos: 15,00 y 16,30 – Cancha de 3 partidos: 14,30, 16,00 y 17,30.

CANCHA 1 CEC

C.E.C. – INDEPENDIENTE MAXI
C.E.C. – FOMENTO SUPER MAXI
C.E.C. – INDEPENDIENTE MASTER

CANCHA BANCO CATAMARCA

SAN RAMON – SIND VIAL UNICA
BCO CATAMARCA – EL AUTENTICO MAXI
BCO CATAMARCA – POLICIAL SUPER MAXI

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA

UTA – FOMENTO UNICA
UTA – SAN LORENZO MAXI
UTA – CHACARITA SUPER MAXI

ANCHA 2 NINO

NINO – CIRCULO MEDICO MAXI
NINO – DEP JUVENTUD SENIOR
NINO – GRAL PAZ MASTER

CANCHA 1 NINO

UTHGRA – 9 DE JULIO MAXI
ASTRADA – ODONTOLOGOS SUPER MAXI
ASTRADA – INDEPENDIENTE SENIOR

CANCHA LA ESTACION

GRAL PAZ – POLICIAL UNICA
LA ESTACION – POLI RETIRADOS SENIOR
GRAL PAZ – SIND VIAL SUPER SENIOR

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – BCO CATAMARCA UNICA
TESORIERI – REV SUPER SSENIOR
9 DE JULIO – LIBERAL MASTER

CANCHA COMPLEJO VIAL

SIND VIAL – BCO NACION SUPER MAXI
JUV LA FALDA – 9 DE JULIO SENIOR
UTHGRA – SOEM SUPER SENIOR

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – EL AUTENTICO UNICA
CIRCULO MEDICO – SAN LORENZO SENIOR
CIRCULO MEDICO – C.E.C. SUPER SENIOR

CANCHA SOEM

SOEM – CAI-SA UNICA
SOEM – LAS PIRQUITAS MAXI
GRAL PAZ – ODONTOLOGOS SENIOR

CANCHA 1 SALTA CENTRAL
SALTA – ODONTOLOGOS UNICA
SALTA – DEP JUVENTUD MAXI
SALTA – REV SUPER MAXI

CANCHA FILIAL 26

MADERERA – LOS AMIGOS UNICA
LOS AMIGOS – PIRQUITAS SUPER MAXI
LOS AMIGOS – MADERERA SENIOR

CANCHA LIBERAL ARGENTINO

LIBERAL – MADERERA MAXI
LIBERAL – 9 DE JULIO SUPER MAXI

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

FOMENTO – CHACARITA MAXI
SAN LORENZO – LA ESTACION SUPER MAXI
FOMENTO – C.E.C. SENIOR

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

UTHGRA – SOEM SENIOR
EL AUTENTICO – SAN LORENZO SUPER SENIOR
EL AUTENTICO – TESORIERI MASTER

CANCHA CHACARITA

CHACARITA – REV UNICA
LOS AMIGOS – REV MAXI
LOS AMIGOS – CAI-SA SUPER SENIOR

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

C.E.C. – SANTA CRUZ UNICA
POLI RETIRADOS – NINO SUPER MAXI
POLI RETIRADOS – NINO SUPER SENIOR

CANCHA SANTA CRUZ

SANTA CRUZ – ASTRADA MAXI
UTHGRA – CAI-SA SUPER MAXI
SANTA CRUZ – BCO NACION SUPER SENIOR

CANCHA MASCAREÑO

NINO – DEP JUVENTUD UNICA
CIRCULO MEDICO – DEP JUVENTUD SUPER MAXI
BCO NACION – LOS AMIGOS MASTER

CANCHA CORONEL DAZA

BCO NACION – SAN LORENZO UNICA
BCO NACION – SAN RAMON MAXI
BCO NACION – SALTA SENIOR

CANCHA SARMIENTO

TESORIERI – LIBERAL UNICA
CAI-SA – TESORIERI MAXI
MADERERA – EL AUTENTICO SUPER MAXI

CANCHA PARQUE DAZA

POLICIAL – POLI RETIRADOS MAXI
LIBERAL – SOEM FEMENINA
POLICIAL – TESORIERI SENIOR

CANCHA DOÑA ROSA

TESORIERI – SAN RAMON SUPER MAXI
CAI-SA – LAS PIRQUITAS SENIOR
FOMENTO – UTA SUPER SENIOR

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

JUV LA FALDA – UTHGRA UNICA
JUV LA FALDA – ODONTOLOGOS MAXI
JUV LA FALDA – SANTA CRUZ SUPER MAXI

LIBRES

MASTER: CIRCULO MEDICO

UNICA: LA ESTACION

SUPER MAXI: SOEM

Fuente: El Chasqui Digital

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