En la pasada sesión semanal entre el Consejo de Delegados y la Comisión Directiva de la Liga de Veteranos de Fútbol de Catamarca, los encargados de la programación de partidos a jugarse en el marco del Campeonato Clausura 2022 denominado «Tasa López», presentaron para el análisis el diagrama de encuentros a disputarse el sábado 29 de octubre y luego del mismo lograron la aprobación del desarrollo de dicha jornada que se jugará en doble turno, con estos horarios.
Turno Matutino – Cancha de 3 partidos: 9,00, 10,30 y 12,00.
CANCHA C.E.C 1
C.E.C. «A» – MADERERA GRADUADOS
C.E.C. «B» – LIBERAL GRADUADOS
CIRCULO MEDICO – C.E.C. SUPER MASTER
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
ASTRADA – LOS AMIGOS GRADUADOS
LIBERAL – TESORIERI SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – 9 DE JULIO SUPER MASTER
CANCHA BANCO CATAMARCA
REV «B» – POLI RETIRADOS GRADUADOS
REV «A» – FOMENTO GRADUADOS
BCO CATAMARCA – UTA SUPER MASTER
Turno Vespertino – Cancha de 2 partidos: 15,00 y 16,30 – Cancha de 3 partidos: 14,30, 16,00 y 17,30.
CANCHA 1 CEC
C.E.C. – INDEPENDIENTE MAXI
C.E.C. – FOMENTO SUPER MAXI
C.E.C. – INDEPENDIENTE MASTER
CANCHA BANCO CATAMARCA
SAN RAMON – SIND VIAL UNICA
BCO CATAMARCA – EL AUTENTICO MAXI
BCO CATAMARCA – POLICIAL SUPER MAXI
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
UTA – FOMENTO UNICA
UTA – SAN LORENZO MAXI
UTA – CHACARITA SUPER MAXI
ANCHA 2 NINO
NINO – CIRCULO MEDICO MAXI
NINO – DEP JUVENTUD SENIOR
NINO – GRAL PAZ MASTER
CANCHA 1 NINO
UTHGRA – 9 DE JULIO MAXI
ASTRADA – ODONTOLOGOS SUPER MAXI
ASTRADA – INDEPENDIENTE SENIOR
CANCHA LA ESTACION
GRAL PAZ – POLICIAL UNICA
LA ESTACION – POLI RETIRADOS SENIOR
GRAL PAZ – SIND VIAL SUPER SENIOR
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – BCO CATAMARCA UNICA
TESORIERI – REV SUPER SSENIOR
9 DE JULIO – LIBERAL MASTER
CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND VIAL – BCO NACION SUPER MAXI
JUV LA FALDA – 9 DE JULIO SENIOR
UTHGRA – SOEM SUPER SENIOR
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – EL AUTENTICO UNICA
CIRCULO MEDICO – SAN LORENZO SENIOR
CIRCULO MEDICO – C.E.C. SUPER SENIOR
CANCHA SOEM
SOEM – CAI-SA UNICA
SOEM – LAS PIRQUITAS MAXI
GRAL PAZ – ODONTOLOGOS SENIOR
CANCHA 1 SALTA CENTRAL
SALTA – ODONTOLOGOS UNICA
SALTA – DEP JUVENTUD MAXI
SALTA – REV SUPER MAXI
CANCHA FILIAL 26
MADERERA – LOS AMIGOS UNICA
LOS AMIGOS – PIRQUITAS SUPER MAXI
LOS AMIGOS – MADERERA SENIOR
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – MADERERA MAXI
LIBERAL – 9 DE JULIO SUPER MAXI
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
FOMENTO – CHACARITA MAXI
SAN LORENZO – LA ESTACION SUPER MAXI
FOMENTO – C.E.C. SENIOR
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
UTHGRA – SOEM SENIOR
EL AUTENTICO – SAN LORENZO SUPER SENIOR
EL AUTENTICO – TESORIERI MASTER
CANCHA CHACARITA
CHACARITA – REV UNICA
LOS AMIGOS – REV MAXI
LOS AMIGOS – CAI-SA SUPER SENIOR
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
C.E.C. – SANTA CRUZ UNICA
POLI RETIRADOS – NINO SUPER MAXI
POLI RETIRADOS – NINO SUPER SENIOR
CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – ASTRADA MAXI
UTHGRA – CAI-SA SUPER MAXI
SANTA CRUZ – BCO NACION SUPER SENIOR
CANCHA MASCAREÑO
NINO – DEP JUVENTUD UNICA
CIRCULO MEDICO – DEP JUVENTUD SUPER MAXI
BCO NACION – LOS AMIGOS MASTER
CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – SAN LORENZO UNICA
BCO NACION – SAN RAMON MAXI
BCO NACION – SALTA SENIOR
CANCHA SARMIENTO
TESORIERI – LIBERAL UNICA
CAI-SA – TESORIERI MAXI
MADERERA – EL AUTENTICO SUPER MAXI
CANCHA PARQUE DAZA
POLICIAL – POLI RETIRADOS MAXI
LIBERAL – SOEM FEMENINA
POLICIAL – TESORIERI SENIOR
CANCHA DOÑA ROSA
TESORIERI – SAN RAMON SUPER MAXI
CAI-SA – LAS PIRQUITAS SENIOR
FOMENTO – UTA SUPER SENIOR
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
JUV LA FALDA – UTHGRA UNICA
JUV LA FALDA – ODONTOLOGOS MAXI
JUV LA FALDA – SANTA CRUZ SUPER MAXI
LIBRES
MASTER: CIRCULO MEDICO
UNICA: LA ESTACION
SUPER MAXI: SOEM
Fuente: El Chasqui Digital