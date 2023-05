El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, inauguró anoche las obras de la una nueva plazoleta en la zona Oeste de la ciudad, más precisamente en el barrio Villa Cubas, trabajo que fue impulsado por los propios vecinos a través del Presupuesto Participativo, y que se suma a los numerosos proyectos surgidos por esa vía que se transformaron en realidad.

Con este proyecto en particular se logró recuperar un espacio público que estaba en desuso y brindarle así a la comunidad un lugar de encuentro y esparcimiento, cumpliendo un anhelo vecinal y mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector.

La creación de este paseo se concretó gracias a un proyecto presentado y votado por los vecinos en el Presupuesto Participativo 2021, de manera que se trata de una obra decidida por los propios habitantes de los barrios Villa Cubas y Ocampo, quienes lo votaron masivamente.

En la plazoleta se realizaron trabajos de colocación de elementos de infraestructura y mobiliario urbano como juegos infantiles, bebederos, bancos, sector matero, cestos de basura, servicio de wifi gratis, rampas de acceso, gimnasio al aire libre, iluminación led, forestación, sistema de riego, veredas y caminerías, labor que demandó la participación de diversas áreas municipales.

Andrea Liliana Bazán, autora del proyecto, reflejó la emoción por el sueño cumplido, agradeció a sus vecinos por apoyar su iniciativa, y al intendente por poner en marcha el sistema que promueve el empoderamiento del vecino y su poder de decisión.

Gustavo señaló que “cumplimos con tener una ciudad mucho más participativa y democrática. Hoy los vecinos deciden qué obras quieren tener en la ciudad; cumplimos con el proyecto de Andrea, con esta plaza hermosa y cumplimos con los más de 400 vecinos que votaron este proyecto, así como cumplimos con las veredas, las luces LED, y el equipamiento Sociedad de Fomento”.

“Cumplimos con la palabra empeñada, que es lo que tiene que hacer la política. Hay descreimiento porque se prometen muchas cosas que después no se cumplen”, observó el jefe comunal.

Gustavo agradeció a los vecinos, a las trabajadoras y trabajadores municipales que “se ponen la camiseta de la ciudad de la mañana a la noche y son los que hacen estas obras, que nos permiten tener una ciudad más linda, más inclusiva y amigable con el medio ambiente”, además de destacar la labor de Nicolás Zavaleta, quien además de presidir el Concejo Deliberante capitalino, es precisamente edil de ese circuito.

Finalmente, el intendente sostuvo que “se vienen las elecciones, no sé quién va a ganar, no me gusta decir que va a ganar mi partido, no sé si va a ganar el peronismo, el radicalismo, la izquierda, los libertarios… no sé. Lo que yo veo es que en este momento tan difícil que vive el país, hay una crisis económica compleja, en que quizás no le alcanza para llegar a fin de mes a muchos catamarqueños y argentinos. Pero yo tengo mucha esperanza en lo que se viene. Hoy se necesita, más allá de la ideología de cualquier partido, que tengamos gobiernos con un sentido de humanidad, gobiernos que no sean indiferentes. Cuando alguien está enfermo tiene que haber un Estado presente, cuando un niño va a la escuela tiene que estar la escuela en condiciones, cuando un niño del interior quiera venir a estudiar tiene que tener los medios, cuando nuestros niños y niñas necesiten un espacio verde tienen que tener un espacio verde. Necesitamos gobierno y funcionarios más humanos: eso es lo que yo aspiro que tengamos el día de mañana. Disfruten esta plaza porque es de ustedes, las obras no son de ninguna gestión en particular. Ustedes pueden ver que yo no pongo ningún cartel en ninguna obra que diga ‘Gestión Gustavo Saadi’. Me daría vergüenza hacerlo, porque las obras son de las vecinas y vecinos, que pagan sus impuestos y con eso se hacen las obras”.