Este lunes quedó inaugurado el Portal de ingreso al departamento Fray Mamerto Esquiú, que cuenta con un moderno sistema de lector de patentes y garita de control, destinado a colaborar en la prevención y seguridad.

El intendente Guillermo Ferreyra junto a la secretaria de Desarrollo Social Alejandra Benavidez y con la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia Isauro Molina, funcionarios municipales, trabajadores y vecinos, dejó inaugurado el portal que se ubica sobre ruta provincial N°1 a metros del ingreso en la localidad de San Antonio.

El portal cuenta con lector de patentes que se conectará con el Centro de Monitoreo y que a futuro pretende también vincularse con el área competente del Ministerio de Seguridad de la provincia, colaborando con la detección de patentes apócrifas y vehículos con pedido de secuestro, constituyéndose en el primer municipio de Catamarca en sumar este equipamiento.

Esta nueva infraestructura se complementará con 32 nuevas cámaras de seguridad que se están instalando en el departamento y viene a formar parte de un plan integral de seguridad vial que se encuentra en ejecución que incluye la instalación de semáforos y el asfaltado y reasfaltado de calles.

La secretaria de Obras Publicas Natacha Solá Vigo fue la encargada de dar detalles de la infraestructura construida íntegramente por mano de obra municipal.

“Esta no es una obra más, porque uno de los objetivos principales fue el de jerarquizar uno de los ingresos más importantes al departamento ubicado sobre la ruta provincial N°1 e intervenir en una ruta con características ambientales y una calidad paisajística muy importante”, dijo.

Señaló, además, que la ruta provincial se encuentra incluida dentro de la Carta Orgánica Municipal y del Plan Urbano Ambiental como una ruta escénica a preservar, es por ello que “intervenir fue un compromiso que asumimos con mucha responsabilidad”, dijo.

Solá Vigo explicó que se trabajó en la integración mediante un parque lineal uniendo el ingreso al departamento a la altura de Polcos y la rotonda de la Quebrada de Moreira, e integrando diferentes componentes en un recorrido de tres kilómetros.

“Hemos trabajado en preservar las características paisajísticas utilizando material que se mimeticen con el paisaje. Utilizamos piedra, incorporamos chapa oxidada como un gesto para lograr la tonalidad de la tierra y con estos elementos fuimos creando espacios de encuentro y de descanso, se puso en valor el monumento Súplicas del arquitecto Granizo, integrándolo con el monumento al ciclista donde se realizaron tareas de parquización”, detalló.

Explicó además que se plantaron más de 1500 árboles, arbustos, herbáceas y enredaderas en todo el recorrido que en un par de años darán sus frutos; priorizando la vegetación nativa como algarrobos, lapachos, penicetum y otros.

Se incorporó además iluminación para destacar el valor de las montañas existentes y de las estructuras metálicas incorporadas.

En cuanto al puesto de control dijo que es una estructura de 12 metros cuadrados que cuenta con las dependencias necesarias para los trabajadores que allí presten función.

La funcionaria destacó el enorme trabajo realizado por las diferentes áreas del municipio particularmente de quienes integran la secretaria de Obras Públicas y el equipo de carpintería metálica que fueron quienes ejecutaron esta obra.

Por su parte, el intendente Guillermo Ferreyra destacó que la obra se materializó pensando en plasmar el valor agregado que distinga al departamento del resto de municipios de la provincia “algo único como lo es la figura del Beato Esquiú”, dijo, señalando además que no solo se destacó su persona sino también tuvo como objetivo rememorar “el Esquiú”, la moneda catamarqueña de circulación nacional en los años 90.

En este sentido mencionó las numerosas obras realizadas en el sector que se complementan para brindar un parque lineal destacando la belleza particular y característica del departamento y que se complementa con la seguridad vial aportada a través de la reconversión a iluminación LED realizada en la ruta 1 por el Gobierno de la Provincia.

Indicó que el sistema de lector de patentes fue una gestión propia del municipio ante el Ministerio de Seguridad de la Nación que otorgó el financiamiento, y que hoy este moderno sistema se pone a disposición de la Policía de la provincia y del Ministerio de seguridad, convirtiéndose en el municipio que cuenta con este tipo de tecnología.

Adelantó que es el primero de los cuatro portales que se instalarán en el departamento, que se ubicarán en ruta 41, en Quebrada de Moreira y también en el límite con La Puerta.

Explicó además que el centro de monitoreo se convertirá en un Centro de Operaciones, que brindará una importante colaboración a la Policía, que se suma a la incorporación de 32 cámaras de seguridad que está en plena ejecución y a la instalación de fibra óptica que realiza el Municipio y también el Gobierno de la provincia en el departamento.

Finalmente aseguró “estoy orgulloso del equipo que hemos formado. Podemos recorrer cada localidad y con orgullo ver que se ha generado una verdadera transformación. Es momento de que generemos una continuidad con Ale. Juntos queremos continuar con este proyecto, para que nada de lo que se ha planificado se detenga”, dijo.

“Lo que podemos ofrecer es experiencia. Si logramos estos resultados en estos 8 años, con la experiencia lograda estamos seguro de que podremos dar continuidad a todo lo proyectado”, sostuvo. Convocó a todos los sectores a que se sumen a este proyecto de gobierno “unidos por el amor al lugar en el que vivimos. Necesitamos seguir consolidando este modelo de gobierno plural y con una gran participación ciudadana”.