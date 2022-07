CON SANCIÓN DEFINITIVA

En la última sesión, Diputados dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el senador Ariel Cordero a través del cual se dispone avanzar en la construcción de un monumento en la localidad ancasteña de Ipizca en homenaje a la prócer catamarqueña Eulalia Ares de Vildoza

Mónica Zalazar (Frente de Todos) ofició como miembro informante de la iniciativa y repasó históricamente el origen de Eulalia Ares y las acciones que dejaron huella en la historia de la provincia y del país. ”Las mujeres de hoy reivindicamos estas luchas” contrastó para sostener la importancias que tuvo Eulalia “enarbolando las banderas de justicia que hicieron historia”.

Por su parte, Natalia Ponferrada (Frente de Todos) reseñó que Eulalia no solo fue la primera mujer gobernadora de Catamarca sino que también de las provincias argentinas “en un contexto donde las mujeres no tenían protagonismo”. Luego, Alicia Paz (UCR-JPC) puso el foco en que, por aquellos tiempos, “las mujeres no eran consideradas sujetos de derechos y Eulalia participó restableciendo el orden en la provincia”. Sobre el final, Cristina Gómez (UCR-JPC) indicó que “en otras oportunidades fueron recordadas mujeres que actuaron en nuestra historia pero hoy toca reconocer a una mujer nacida en nuestro territorio. pionera de la lucha de género venciendo obstáculos por su condición de mujer”.

Fuente: El Chasqui Digital