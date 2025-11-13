Se conocieron las penas para dos hombres encontrados culpables de una muerte violenta

En audiencia de cesura el juez director, Dr. Marcelo Soria, resolvió condenar 12 años de cárcel a Facundo Nicolás Cristaldo por el delito de homicidio simple con dolo eventual mientras que le aplicó 4 años de reclusión a Ramón Darío Tello por homicidio preterintencional.
El debate, previsto en principio para el sistema de juicio por jurados, se había reconducido el martes pasado en juicio abreviado luego que las partes llegaran a un acuerdo en cuanto a las calificaciones. Luego de ser elevada la propuesta el juez declaró a ambos acusados culpables bajo las acusaciones señaladas.
Este jueves, se concretó la audiencia de determinación de la pena en la que el fiscal Dr. Miguel Mauvecín solicitó una pena de 14 años de prisión para Cristaldo y de 4 años y 6 meses de reclusión para Tello. Por su parte el querellante particular, Dr. Juan Pablo Morales pidió 18 años de prisión para el primero y 6 años de reclusión para el segundo. Por último, el defensor de Cristaldo, Dr. Orlando Barriento, solicitó 8 años de cárcel y los abogados de Tello, Dres. Víctor García y Matías Ocampo, que su defendido purgue la pena de 3 años de prisión condicional.
El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2.023 en la zona de locales bailables del Alto Fariñango de esta Capital. En la oportunidad resultó víctima Diego Pinto.