La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) sigue levantando temperatura a partir

de lo que viene ocurriendo en torno a la documentación presentada, las

impugnaciones y un conflicto que tendrá que resolver la Justicia.

Pero en ese clima de ansiedad en ascenso, a tres semanas de la fecha

establecida para que voten los afiliados, se sumó un nuevo episodio.

El avispero se agitó ayer con la circulación de un video en redes sociales, que

muestra a autoridades partidarias aparentemente retirando carpetas de la sede de

calle Chacabuco.

Es todo lo que puede aseverarse según los registros de las cámaras de seguridad

instaladas en la sede partidaria, pero en base a ello se tejieron toda clase de

especulaciones.

Con intenciones de chicanear o embarrar la cancha, se difundió la filmación con

leyendas que aludían a un supuesto robo de documentación, algo que

naturalmente no puede probarse con la sola observación de las imágenes.

Distinto será el panorama si se formaliza alguna denuncia real, lo cual hasta aquí

no ocurrió.

La filmación

Lo que se mostró a través de las redes sociales es un video en el cual se alude

que el pasado 10 de marzo, cuando el presidente de la Junta Electoral, Franco

Tomassi junto a otro miembro de la Junta, en este caso Emilse Niz; habrían

llegado al Comité Provincia de la UCR y luego de unos minutos se retiraron con lo

que serían carpetas con documentación sobre el proceso electoral interno.

En base a eso se especuló con la posibilidad de que hoy se haga una

presentación judicial por este supuesto “robo”.

El video viralizado está acompañado de leyendas con toda clase de acuscaiones,

nombres y apellidos.

Recordemos, que la interna radical enfrenta al sector de Alfredo Marchioli con

Natalia Herrera como candidatos a la presidencia.

Tomassi: “Me siendo ofendido y agraviado”

Conocida la difusión de este video, consultamos a una de las personas que se

mencionan como protagonistas de la acción supuestamente irregular.

Así, Franco Tomassi, presidente de la Junta Electoral y a quien se menciona en el

video, dijo, en diálogo con El Esquiu.com, que “realmente me siendo ofendido y

agraviado hacía mi persona, porque ese video muestra imágenes que no son

así”.

Agregó que en esa oportunidad se encontraba en el Comité Provincia la secretaría

del mismo cuando “accedimos a llevar las actas y las notas con cargo de recibido

hacía el Juzgado Federal para poder elevar la apelación”.

Asimismo, precisó que Ramiro Molina, secretario del Comité y miembro de la

Junta Electoral, se apersonó en el Juzgado Federal donde “constató la

documentación que se llevo”.

Seguidamente, para detallar lo sucedido, indicó que la Junta Electoral se reunió

ese mismo día y que “los apoderados pudieron constatar que la documentación se

encuentra fajada en la oficina y que en ningún momento fue alterada ninguna

documentación, ni robada como se dice en el video”.

Luego, Tomassi adelantó que tomará las medidas judiciales pertinentes contra las

personas que corresponda porque “que me ensucien de esa manera o que se

hable así de miembros del partido, habla de las medidas que justamente están

tomando los actuales miembros del Comité y eso demuestra que no les importa

nada con tal de salvarse ellos”.