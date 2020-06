Luego de que la Legislatura haya aprobado el nuevo régimen de reparto de las

regalías mineras, el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, contempló que la

normativa aleja a la Provincia de lograr la licencia social en el departamento donde se

asienta uno de los yacimientos más importantes de Catamarca.

En diálogo con La Brújula, el jefe comunal se refirió a la nueva ley y a la movilización

de antimineros durante el fin de semana. “Si se buscan garantías en cuanto a la

licencia social, esta no era la manera”, dijo el Intendente, para acotar: “Esto es muy

claro, lo veo como ciudadano”.

“Si aquella ley (la derogada) nos garantizaba poder decidir sobre un recurso

económico que venía de un pasivo ambiental, no poder contar con esos fondos y

administrarlo, como uno que vive en el lugar, lleva a que se aleje aun más la

posibilidad de entender que la minería puede llegar a dejar algo a nuestro pueblo”,

indicó Córdoba.

Además, remarcó que existen ámbitos “que deben ser tenidos en cuenta”. “Debo

reconocer que en mi departamento, con gran parte de la administración de los fondos

de regalías se cubrieron obras de la Provincia, obras de infraestructura como canales

de riego y cloacas”, contrastó.

Con base en ello, sostuvo que “es necesario administrar los recursos económicos de

acuerdo al criterio de cada jurisdicción”. Sucede que, para el Intendente de la ciudad

cabecera de Andalgalá, “es difícil poder entender que quienes no habitan el lugar

puedan saber cuáles son las obras que necesita el departamento; con la nueva ley,

no se entiende cómo se va a administrar ese dinero a futuro”.

Córdoba insistió en que la antigua normativa daba garantías a los municipios “y poder

resolver su cuestión dentro de su departamento”. “Hoy no estamos hablando de

nada, se aprobó una ley muy estéril en cuanto a las garantías que vayan a darse a

cada departamento. Como andalgalense, siento impotencia”, agregó.

En cuanto un proyecto alternativo, explicó que se les pidió a los diputados de la

oposición que lo planteen. “Algunos de esos puntos fueron considerados, pero

justamente los puntos que más nos interesaban sobre la participación de los

municipios y la distribución dentro de un departamento” no fueron tenidos en cuenta.