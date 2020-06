El Gobierno Provincial busca jubilar a 400 docentes catamarqueños en este año y,

por ello, días atrás retomó el envío de las intimaciones a aquellos que ya se

encuentran en condiciones de acogerse al beneficio previsional. Y existe la intención

de que profesionales jóvenes que actualmente están sin empleo puedan ocupar esas

vacantes.

En marzo, el ministerio de Educación comenzó a enviar las notificaciones, que

alcanzaron a unos 200 educadores aproximadamente. Luego debieron frenar por el

avance de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, retomaron esta medida para

hacerles saber a docentes de toda la provincia que ya están en condiciones de

jubilarse.

Una vez que el o la docente recibe la intimación, tiene un plazo de 30 días para

iniciar los trámites de la jubilación en Anses. Pero si no lo hace sin causa justificada,

“se instruirán actuaciones de cese automático en todos los cargos u horas que posea

en relación de dependencia con el Poder Ejecutivo Provincial, conforme lo prescriben

los artículos 2 y 4 del Decreto Acuerdo N° 263/2020”, según indican las

notificaciones.

El secretario de Gestión Educativa, Miguel Arroyo, comentó a El Esquiú.com que “la

secretaría de Gestión de Recursos Humanos ha emitido esta cédula de notificación a

los docentes que dependen de este ministerio, a los fines de hacerles saber que se

tienen que jubilar. (Es por) el Decreto Acuerdo N° 263/2020: de acuerdo a los

antecedentes que obran en Recursos Humanos, se encuentran con la edad

jubilatoria y los años de servicio para jubilarse. Entonces, se está notificando a todos

esos docentes para que procedan en un plazo de 30 días a iniciar los trámites

jubilatorios para que puedan acogerse a los beneficios jubilatorios”.

Arroyo, también resaltó: “A partir del mes de marzo empezamos y luego se paró por

el tema de la pandemia. Hace 25 días que volvimos a empezar a notificar. Se da que,

en algunos casos, cuando llega la notificación, el docente ya había iniciado el trámite

jubilatorio. O, en algunos casos, cuando la notifican, la persona ya se había jubilado.

Pero hay otro un grupo importante de docentes que no habían iniciado la jubilación a

pesar de que ya tienen la antigüedad y los años de servicio pertinentes”.

Por otra parte, dijo que “hay una intención de que la gente que ha cumplido su edad

jubilatoria y sus años de servicio pueda jubilarse para dejar esos espacios para los

jóvenes que hoy están sin trabajo”.

“Hay un grupo importante de docentes de diferentes áreas que no han podido

ingresar al sistema educativo porque hay mucha gente que ha superado la edad

jubilatoria”, agregó Arroyo.

8 mil con título están sin empleo

Días atrás, el ministerio de Educación provincial se refirió a la situación de los

profesionales que están desempleados e indicaron que hay 8000 educadores

recibidos que se encuentran sin trabajo en Catamarca.

