Valoración: Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung ha echado toda la carne en el asador con su último flagship en lo que a gama alta se refiere. Con un procesador de lo más potente del mercado, cámaras sin límite, pantalla de vértigo y una autonomía que responde a las expectativas, el Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G prometía mucho sobre el papel. En 20Bits lo hemos probado y estas son nuestras impresiones.

Diseño exterior premium

El nuevo smartphone de la familia Note cambia un poco en su diseño exterior con respecto al modelo anterior.

En primer lugar, la trasera es ahora mate, dotando al dispositivo de esa elegancia plus que parece que aporta este tipo de acabado, que además en el caso del Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G es funcional además de bonito, ya que no resbala y esantihuellas y, en general, antisuciedad. El uso del acabado en mate es una tendencia que en los últimos tiempos se ha popularizado mucho entre los móviles de gama alta.

Un detalle más con respecto a la parte de atrás que también es una novedad: al ser el modelo Ultra, es de cristal, con marcos metálicos. Esta combinación unida al mate y al cautivador color rosa o Mystic Bronze -el que hemos probado en 20Bits- tiene como resultado un teléfono que se siente elegante y premium desde el primer vistazo.

La parte trasera del Galaxy Note 20 Ultra 5G es de cristal, con marcos metálicos. 20BITS

Asimismo, los botones físicos pasan de estar en el lado izquierdo a estar en el derecho, por lo que el S Pen también cambia su ubicación y ahora lo encontraremos en la parte izquierda del borde inferior. Sin embargo, este cambio no afecta para nada a la experiencia de uso y, en todo caso, si vienes de un Note anterior simplemente deberás acostumbrarte -algo que no cuesta mucho-.

El último cambio que vemos por fuera puede que sea uno de los grandes ‘peros’ del Samsung Galaxy Note 20 Ultra: el modulo en el que están integradas las cámaras traseras y la manera en la que está diseñado, sobresaliendo bastante de la superficie. Para empezar, a la hora de usarlo te hace sentir cierto reparo de poder romperlo al estar tan expuesto y, además, cuando dejas el dispositivo sobre la parte de atrás hace un efecto balanceo que te hace temer un poco por su bienestar.

Lo que sí mantiene es el estilo en las curvas y esos marcos ‘infinitos’ que además le ayudan a que parezca más ligero, aunque en realidad sea un smartphone bastante robusto -sobrepasa los 8 milímetros de grosor y los 200 gramos de peso, aunque no se siente pesado-.

A la hora de manejarlo, es igual de cómodo -o incómodo, según la mano de quien lo sostiene- que cualquier otro teléfono de estas dimensiones, con el plus de las curvas que lo hacen más ergonómico que los bordes rectos.

El aspecto de la parte delantera, libre de notch y con la cámara incrustada en medio en un pequeño orificio, también se mantiene de la generación anterior.

Pantalla infinita

Con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas, resolución WQHD+ 3.088 x 1.440 píxeles, densidad 496 ppp y tasa de refresco de 120 Hz, si de algo puede presumir este gigante es de ser uno de los mejores en este campo.

Un apunte en cuanto a la tasa de refresco: como ya ha hecho la marca en otros de sus modelos, los 120 Hz se mantendrán ‘siempre que el dispositivo lo pida’, es decir, los utilizará para jugar a videojuegos, por ejemplo, pero no si estamos mirando cosas estáticas.

En líneas generales, la nitidez, contraste y resolución son más que buenos y todos los contenidos se visualizan muy bien.

En cuanto al diseño de la pantalla, como decíamos sus curvas y su aprovechamiento de prácticamente todo el cristal realmente le hacen parecer una pantalla infinita, con más de un 90% de porcentaje de pantalla ocupando la parte frontal.

Lo cierto es que, en pocas palabras, la pantalla del Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G es una verdadera gozada.

Lleva cuatro sensores en la parte trasera (principal de 108 MP, gran angular de 12 MP, telefoto de 12 MP y sensor de profundidad). Samsung

Cámaras a tope

Como podemos esperar de un teléfono de gama alta, las cámaras son placer para la vista. Con cuatro sensores en la parte trasera, su cámara principal es de 108 MP y es bastante impresionante. El resto son un gran angular de 12 MP, un telefoto de 12 MP y un sensor de profundidad láser AF. En cuanto a la cámara frontal, es un sensor de 10 MP más que óptimo para tus selfies.

Además de lo ‘numérico’, las cámaras del Samsung Galaxy Note 20 Ultra destacan por su doble estabilización y su zoom óptico -un potente 50x, aunque no llega a 100x como el S20 Ultra-. El modo noche es otra de las estrellas de este smartphone.

Por su parte, el vídeo es igual de grandioso, con grabación en 8K y hasta en 4K con la cámara selfie.

La aplicación de la cámara nos permite hacer un sinfín de cosas, desde mejorar la foto antes de tomarla -editarnos a nosotros o al paisaje- hasta utilizar modos diferentes como el modo retrato -enfoque dinámico-, el modo noche o un modo especial para la comida. Además, tenemos la ‘Zona AR’ de realidad aumentada que nos permite jugar mucho y que seguro divertirá a los más pequeños, pudiendo crearte tu propio avatar.

La cámara utiliza inteligencia artificial para diversos aspectos, por ejemplo, para detectar si en un selfie estás solo o acompañado y ampliar el zoom para que quepáis todos.

En general podemos decir que las fotografías son bastante espectaculares y que desde luego cumple las expectativas como buque insignia de la marca. Ponemos muy buena nota a este aspecto.

El Galaxy Note 20 Ultra 5G está disponible en Mystic Black y Mystic Bronze. Samsung

Una bestia por dentro

Que este dispositivo es uno de los hermanos mayores de la familia Samsung Galaxy Note se nota y mucho cuando hablamos de su potencia, rendimiento y capacidad del procesador. Viene con el Exynos 990 y por tanto rinde tanto como se puede esperar de este potente chip. Si a esto le añades sus 12 GB de RAM, el resultado es una bestia difícil de superar.

Ya sea una tarea más exigente o varias tareas a la vez, Note 20 Ultra sobresale en la gestión de los procesos y lo hace con honores.

En este apartado cabe mencionar también su autonomía: con su batería de 4.500 mAh desde luego puedes pasar la jornada entera sin tener que preocuparte del cargador y fácilmente -con un uso medio alto- podrás pasar algunas horas del día siguiente. Pero, además, si tienes que repostar el cargador incluido en la caja -de 25 W- consigue darnos una carga completa en poco más de una hora. Tiene carga inalámbrica de 15 W y carga inversa de 4,5 W.

Cuenta con 256 GB de almacenamiento -próximamente 512 GB- con opción a ampliarlo con MicroSD y cuenta con desbloqueo facial y huella dactilar -esto último indispensable en estos tiempos de andar con la cara tapada-.

Otros datos relevantes son su conectividad 5G y que lleva Android 10 + One UI incorporados, así como altavoces estéreo con decodificación Dolby Atmos y resistencia IP68.

Viene con Exynos 99, 12 GB de RAM, 4.500 mAh de batería y el S Pen. 20BITS

El S Pen: un pequeño lujo al que cuesta poco acostumbrarse

Dado que no había probado antes un teléfono con este tipo de accesorio, mi experiencia ha sido muy positiva. Las posibilidades que ofrece el S Pen son tantas que incluso creo que no le he sacado el partido suficiente.

Tiene un menú propio de utilidades que se abre automáticamente al sacar el puntero. Puedes utilizarlo para cosas que se te pueden ocurrir rápidamente, como tomar notas a mano, firmar, dibujar -también sobre fotos-, pero también para manejar el propio dispositivo con los gestos aéreos que, si estás utilizando una app compatible, abrirá también una pequeña guía de uso, la cual viene bien para hacerse a ellos.

Hay cinco gestos aéreos básicos que podremos asignar a acciones de navegación o a la apertura de apps y otras acciones. En general van muy bien y, como decimos, se tarda poco en coger práctica y acostumbrarse a este pequeño lujo, que responde tan bien como el resto del teléfono -no hay latencia-. Además, la batería dura bastante.

Un apunte: los gestos aéreos funcionan incluso a unos metros del móvil y sin apuntar hacia el mismo. Y hay que destacar que, evidentemente, escribir con el S Pen no es tan cómodo como hacerlo sobre el papel, al no poder apoyarte. Pero es un accesorio que conquista.

El S Pen cuenta con cinco gestos aéreos básicos que podremos asignar a acciones de navegación o a la apertura de apps. 20BITS

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 9,5/10



Lo mejor: su pantalla es genial, el rendimiento está a la altura y el S Pen es divertido y útil. su pantalla es genial, el rendimiento está a la altura y el S Pen es divertido y útil. ​Lo peor: el módulo de cámaras traseras, que sobresale mucho de la parte de atrás.

​

Es un móvil premium que se siente premium en prácticamente todos sus aspectos. Un dispositivo con muy pocos ‘peros’, pero por el que tienes que rascarte bastante el bolsillo si quieres ser su dueño, ya que cuesta 1.309€.

El rendimiento, la pantalla, las cámaras, el diseño y la batería son estupendos y lleva un añadido que engancha: el S Pen es un magnífico accesorio y uno muy entretenido si te acostumbras a usarlo. ¿Nuestra única pega real? El módulo de las cámaras traseras no nos gusta, ya que al sobresalir tanto hace un efecto balanceo que no nos convence nada.

