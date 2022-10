INSISTEN CON LA RENUNCIA DE LA MINISTRA ÁVILA

El ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, intentó llegar a un acuerdo con Autoconvocados y APROSCA. Afirman que los aumentos ofrecidos van entre $ 2000 y $ 3.500.

Ayer hubo una nueva marcha de los trabajadores de la Salud que tomó más fuerza ante un nuevo fracaso en la negociación del Gobierno con los sectores Autoconvocados y APROSCA. También hubo marcha en Tinogasta. Los médicos anestesiólogos iniciaron medidas de fuerza y suspendieron las cirugías programadas. En este panorama, la oposición volvió a pedir por la renuncia de la ministra de Salud, Manuela Ávila.

Según relató la médica Graciela Juri (APROSCA) el miércoles último, el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda se reunió con referentes de los hospitales, nucleados en Autoconvocados y APROSCA y, les ofreció el mismo incremento que ya había anticipado el secretario general de ATSA, Leonardo Burgos.

«Fue un fracaso, el ministro de Gobierno trajo la propuesta que le hizo a ATSA, para las clases C y D. Es un aumento salarial que equivale a un valor de $2. 500, $2000. Es un fraude, una burla», expresó la médica.

En Tinogasta también marcharon los profesionales. «El aumento que ofrecen equivale a un kilo de carne, es una burla», manifestó el médico Gabriel Pedranti. «El ministro suscribió un aumento de $ 3.500 y $ 2.500 a los más relegados. Nos pareció una propuesta triste, pobre y hasta indignante cuando otros gremios, como los bancarios, acuerdan por un 94% y otros cerca del 100%. Creo que Salud está muy relegada. El Gobierno tiene que abrir los ojos y ver el reclamo del personal de Salud», expresó el profesional en declaraciones al programa Cae el Telón de Radio Ancasti.

«Queremos cobrar zona, nuestro sueldo tiene que ser mejor que el de la Capital, las posibilidades para nosotros son menores y los sacrificios son grandes, no contamos con la medicación necesaria. Reclamamos nuestra dignidad, pero también un hospital digno», añadió Estela Sosa.

La diputada Natalia Herrera junto a los diputados José «Chichí» Sosa (UCR) y Hugo Ávila (FAC), acompañaron el reclamo en la Capital. En tanto que el presidente del bloque de la UCR, Luis Lobo Vergara estuvo en Tinogasta.

«Las propuestas del gobierno son lisa y llanamente una burla. No sabemos si no están tomando dimensión de la gravedad de la situación que vive la provincia, ignorando el legítimo reclamo del sector, o sencillamente no es un tema en la agenda de este gobierno. La falta de gestión, la inacción, la indiferencia también tienen su precio señora ministra, le pedimos que renuncie y dé paso a una gestión que esperamos ponga fin a este conflicto», expresó.

Anestesistas, con medidas de fuerza

Los médicos anestesiólogos del sector público iniciaron medidas de fuerza y sólo realizan cirugías de urgencia.

El jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital de Niños, Marcelo Gómez, confirmó que la medida se inició porque el sector quedó relegado en los aumentos salariales.

«Estamos dentro de la especialidad crítica como los terapistas de adultos y los terapistas de niños, a quienes se les dio un incremento del 80%, pero no a los anestesiólogos. Al no tener una respuesta de las autoridades nos vimos obligados a tomar medidas de fuerza y realizar solo cirugías de urgencia», explicó ayer el profesional en declaraciones a Radio Ancasti.

Con esta medida se suspendieron todas las cirugías programadas, excepto aquellas que sean de urgencia. Además, Gómez comentó que hay profesionales de la Maternidad y del Hospital San Juan Bautista que tienen la intención de renunciar.

«Lo más grave es la indiferencia del Gobernador y los ministros ante esta situación que es preocupante», comentó y señaló que tuvieron varias reuniones con ministros del Poder Ejecutivo pero no hay ninguna solución.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital