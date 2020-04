El lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal a domicilio y sobre ruedas en

el Parque de los Niños generó el interés de los destinatarios, adultos mayores de 65

años.

Las modalidades que se implementan buscan que las personas respeten el

aislamiento social establecido por el gobierno, ya que se aplica la dosis en la

vivienda o en el vehículo.

Ayer, algunas personas manifestaron que debían esperar extensos periodos de

tiempo para ser vacunadas o que las llamadas para solicitarla no se podían realizar.

Desde el ministerio de Salud, el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en

Salud, Alejandro Severini, dio a conocer ayer

que por día, en cada línea dispuesta, cinco en total, se reciben más de 500 llamadas,

al tiempo que aseguró que hay dosis en stock para la población destinataria.

Por la tarde, Salud dio a conocer que en la jornada de hoy se sumaban puntos de

aplicación de dosis de vacuna antigripal a mayores de 65 años en vehículos

particulares. Se sumaban al Parque de los Niños, Velódromo Municipal, Polideportivo

Sur -ubicado en avenida Hipólito Irigoyen y Gdor. Rodríguez- y sepave “El Nido” en

avenida Terebintos.

Al respecto, en declaraciones radiales, el secretario de Medicina Preventiva y

Promoción en Salud, Alejandro Severini, explicó sobre la vacunación: “Hay ciertas

situaciones que tratamos de que sean las menos posibles (sic). En realidad algunas

situaciones han ocurrido por esta nueva modalidad que habíamos puesto en práctica,

que la gente vaya en vehículo para ser vacunada. Llegó una cierta cantidad de gente

que iba caminando y le decíamos que no, que deben esperar en sus casas,

justamente porque estamos tratando de preservar el aislamiento social. Por eso es

que habíamos dicho que los que pudieran ir en auto lo hagan, y los que no, los

vamos a vacunar en la casa, a medida que vayamos ampliando nuestra cobertura

diariamente”.

En idéntico sentido, el funcionario explicó: “Esto no se puede hacer en un solo día, va

a llevar varios días. Queremos llevar tranquilidad y sobre todo paciencia, todos

queremos ser vacunados pero se deben calmar los ánimos, tener paciencia para

esperar. Tenemos la voluntad y la decisión de vacunar a todas las personas que

estén dentro de lo que manda la normativa de vacunación, hay vacunas para todos, o

sea que a medida que avancen los días, iremos ideando nuevas maneras”.

En relación con la cantidad de pedidos diarios para la aplicación domiciliaria de la

vacuna, Severini detalló: “Entiendo que mucha gente se altera cuando llega al lugar y

hay una negativa en el sentido de que hay que respetar en estos momento ciertos

criterios, porque si cada uno hace lo que quiere, va a ser realmente una situación

caótica; justamente lo que estamos buscando es que no haya caos, que pasemos

con tranquilidad. Estamos recibiendo hasta 500 llamados por día, a veces más, por

los teléfonos que se han dispuesto. Cada teléfono recibe 500 llamados y tenemos

cinco líneas”.

Más lugares para vacunarse en auto

Hoy, la campaña “Vacunate sobre Ruedas”, destinada exclusivamente a los adultos

mayores de 65 años, se realizará en cuatro puntos de la ciudad Capital, con el

objetivo de alcanzar a toda la población de adultos mayores.

De 9 a 13, los adultos mayores de 65 años podrán recibir su vacuna antigripal en

cuatro sectores de la ciudad:

-Parque de los Niños.

-Velódromo Municipal.

-Polideportivo Sur, en av. Hipólito Yrigoyen y Gdor. Rodríguez.

-Sepave “El Nido”, por av. Los Terebintos.

Sólo se podrá acceder en auto particular, no a pie ni en otro tipo de rodado. Además,

deben llevar su DNI y carné de vacunación; deben circular con barbijo y luego de ser

vacunados, regresar inmediatamente a sus hogares.

El día miércoles se lanzó la campaña en el Parque de los Niños, y durante los dos

primeros días se aplicaron alrededor 1700 dosis de la vacuna antigripal.