Con el objetivo de reforzar la atención en los diferentes Centros de Salud en los controles de inicio a clases. El Ministerio de Salud, a través del Área Programática N°1, llevará adelante el Operativo “Vuelta al Cole” los días martes 24 y jueves 26 de febrero, de 9 a 12 horas, en el Centro Integral de Salud – exHumaraya, ubicado en Avenida Virgen del Valle 2048.

Durante las jornadas se brindarán controles médicos destinados a niños y niñas en edad escolar, con el objetivo de facilitar la realización de certificados y evaluaciones de salud para el inicio del ciclo lectivo.

Participarán profesionales de Clínica Médica, Pediatría, Odontología, Nutrición, Cardiología, laboratorio y el equipo de Vacunación, además de Enfermería, garantizando una atención integral.

La atención será por orden de llegada y la cantidad de turnos dependerá de la demanda, considerando que los operativos continuarán todos los martes y jueves del mes de marzo.

Asimismo, la Vicegobernación acompañará a equipos de salud la iniciativa con talleres educativos, actividades recreativas y prevención de salud destinadas a niños y niñas en la sala de espera, generando un espacio de aprendizaje y entretenimiento mientras aguardan la atención.