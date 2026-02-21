Con el objetivo de reforzar la atención en los diferentes Centros de Salud en los controles de inicio a clases. El Ministerio de Salud, a través del Área Programática N°1, llevará adelante el Operativo “Vuelta al Cole” los días martes 24 y jueves 26 de febrero, de 9 a 12 horas, en el Centro Integral de Salud – exHumaraya, ubicado en Avenida Virgen del Valle 2048.

Durante las jornadas se brindarán controles médicos destinados a niños y niñas en edad escolar, con el objetivo de facilitar la realización de certificados y evaluaciones de salud para el inicio del ciclo lectivo.

Participarán profesionales de Clínica Médica, Pediatría, Odontología, Nutrición, Cardiología, laboratorio y el equipo de Vacunación, además de Enfermería, garantizando una atención integral.

La atención será por orden de llegada y la cantidad de turnos dependerá de la demanda, considerando que los operativos continuarán todos los martes y jueves del mes de marzo.

Asimismo, la Vicegobernación acompañará a equipos de salud la iniciativa con talleres educativos, actividades recreativas y prevención de salud  destinadas a niños y niñas en la sala de espera, generando un espacio de aprendizaje y entretenimiento mientras aguardan la atención.

Artículo anteriorGobierno presentó ante las autoridades franciscanas el proyecto de puesta en valor del Convento de San Francisco
Artículo siguienteEl Gobierno presentó el proyecto de puesta en valor del Convento de San Francisco
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor