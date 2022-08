RECLAMO

A viva voz pidieron la renuncia de la ministra Ávila. También repudiaron el control de Recursos Humanos en medio del reclamo.

Trabajadores de todos los nosocomios se movilizaron ayer en diversos puntos de la provincia, solicitando un aumento salarial para todos los profesionales de la salud pública y lamentaron que el incremento anunciado sea solo para los pediatras. Además, pidieron a viva voz la renuncia de la ministra de Salud, Manuela Ávila, repudiaron la poca reacción de los legisladores y asegurarron que trabajan desbordados porque todos los pacientes del interior son derivados, ya que el sistema de salud en los departamentos no solo está desorganizado, sino que los hospitales no pueden contener siquiera las patologías mas banales por falta de recursos.

Hubo manifestaciones del sector por la mañana y otra gran manifestación junto a ATE, en la “marcha de las antorchas”, por la noche.

Las columnas de los hospitales San Juan Bautista, Eva Perón y Maternidad 25 de Mayo ingresaro al microcentro dieron vuelta a la plaza 25 de Mayo y marcharon hasta el ministerio de Salud, luego de pasar por la Legislatura. Banderas, carteles y una gran cantidad de voces dieron testimonio de cómo están trabajando en los nosocomios, de las necesidades, los problemas edilicios, la falta de insumos y lo mal que están en el interior.

“Somos médicos, personal esencial y tenemos salarios indignos donde la inflación nos superó totalmente, estamos realmente como profesionales con sueldos dentro del índice de pobreza, reclamamos el reconocimiento al trabajo. Queremos que la comunidad sepa que no somos los médicos, sino todo el sistema de salud quienes estamos mal, cuando hacen campañas dicen que van a privilegiar a salud, educación y seguridad y son los 3 sectores miserables que tenemos en Catamarca.

Voy a hablar por salud, donde cobramos 110 mil pesos de sueldo, el sector político se aumenta el 60% y a nosotros de a 10%, ellos sí pueden paliar la situación de la inflación que no frena, sufrimos como todos esta inflación, no nos alcanza para pagar los impuestos y menos vivir con dignidad. De una vez por todas organicen un sistema de salud como corresponde, no tienen forma de contener a la población del interior y derivan a la Capital, estamos trabajando recargados porque estamos atendiendo a todos los pacientes del interior más los de la Capital, hasta las patologías más banales porque el sistema de salud del interior no solo está mal pago, sino que no tiene recursos para trabajar”, dijo el doctor Ricardo del Pino.

Los testimonios fueron diversos, entre ellos de médicos especialistas como fonoaudiólogos, personal de laboratorios, diagnóstico por imagen, administrativos, odontólogos y otros.

Las consignas se reiteraron por la noche, en la “Marcha de las Antorchas”.

Finalmente y en asamblea definieron seguir con las medidas de fuerza el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. En estos días no descartan hacer asambleas, marchas o atender solo urgencias, entre otras posibilidades que serán consensuados entre los diversos sectores, tanto gremiales como autoconvocados.

Valle Viejo

Los trabajadores del Hospital de Villa Dolores (Valle Viejo), protagonizaron una marcha en reclamo de una mejora salarial. La misma partió desde el nosocomio, por la avenida presidente Castillo, hasta el Monumento al Aborigen.

Reclamaron un aumento y solicitaron una mejora en las condiciones laborales para los precarizados. “Hay agentes que siguen con becas y otros con contratos de guardia y eso se les debe mejorar. Llevan muchos años en esas condiciones”, señalaron.

Fuente: El Chasqui Digital