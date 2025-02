El intendente capitalino, Gustavo Saadi en el aniversario del fallecimiento del Dr. Ramón Saadi en el cementerio municipal, en su discurso fue muy crítico a la actual política.

Ramón siempre te daba una mano, “Y cuanto hace falta hoy de humanismo en la política que estamos viviendo, que vergüenza que da cuando se celebra despidos en el Gobierno Nacional, que vergüenza da cuando Ramón saco la jubilación de Ama de Casa que hoy se celebre que aquellas mujeres que han trabajado y que no han podido hacer sus aportes hoy ya no se puedan jubilar, que vergüenza da saben que, que como PERONISTA estemos callados ante esas circunstancias, la verdad que Ramón era absolutamente todo lo contrario a eso Ramón tenia HUMANIDAD y Ramón siempre PELEABA por esas cuestiones”.

La segunda cualidad de Ramón que también veo que hace falta hoy, Ramón tenía mucha valentía, muchísimo coraje, a Ramón le han tocado momentos más difíciles. Que nos enseña eso que hoy también falta que la política no es para los tibios que cuando nos vamos desviando del camino porque hoy pareciera ser que se comienza a poner de moda ser del esquema de DERECHA ya veo que algunos se están desviando para esos lugares siempre hay que mantener vivas las convicciones y tener mucha lucha y coraje; y la otra cualidad Ramón era LEAL, LEAL A SU FAMILIA, A SUS AMIGOS, LEAL A SU PARTIDO Y LEAL A SUS PRINCIPIOS…

“La lealtad se demuestra fundamentalmente con hechos, y Ramón siempre fue leal a su gente y fundamentalmente a los que más a los que necesitaban, no importan los cargos, no importa los títulos, no importa los honores, lo que realmente importa es la huella que dejamos en esta vida para los demás, y sin lugar a dudas la huella que dejo Ramón Saadi estará en el corazón no solo de todos nosotros sino de gran parte del pueblo catamarqueño”. Finalizó el Intendente de la Capital, Gustavo Saadi.