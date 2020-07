Romina Malaspina posó con un vestido negro con escote infinito: “¿1,2, 3 o 4?”

21 julio, 2020 20:11

Romina Malaspina compartió unas fotografías con un vestido negro con un súper escote y blazer a juego que levantó la temperatura de las redes.

Desde que apareció en la vorágine mediática Romina Malaspina no para de capturar las miradas de todos los internautas en las redes sociales. Su cuenta de Instagram es muy popular y con cada publicación que hace, recibe miles de likes y comentarios de sus seguidores.

Previa a la conducción del noticiero en el canal 26, la joven suele compartir una fotografía del look que utilizará en la noche y demuestra que siempre se mantiene a la moda, siguiendo las últimas tendencias.

Sin embargo, por haber participado en PH antes de que Andy Kusnetzoff diera positivo de coronavirus, Romina Malaspina tuvo que aislarse en su departamento de forma preventiva y actualmente no concurre al estudio.

Aún así esto no le impidió postear fotografías de looks que utilizó en sus conducciones previas y retomar el hábito. Fue por ello que este martes, la ex GH publicó cuatro fotografías donde posó con un outfit total black que fascinó a sus seguidores.

Este consistió en un blazer negro y un vestido del mismo color con un escote muy profundo. Para completarlo, escogió un cinturón que le marcó su esbelta figura.

En cuanto al peinado y maquillaje, decidió realizarse una colita alta con bucles y un maquillaje de tonos nude muy naturales.

“1, 2, 3 o 4 Cual prefieren? Día Gris. ¿Qué día creen que vuelvo a canal 26?”, escribió Romina en el epígrafe de la publicación como suele hacerlo en la mayoría de este tipo de posteos.

El posteo llamó rápidamente la atención de sus seguidores en Instagram, quienes demostraron su apoyo dejándole 70.306 likes y más de 600 comentarios.

“Hermosa”, “Divinas todas”, “Cuanta belleza por dios”, “Que hermosa que sos”, “Bella”, “Hermosa en todas”, “Sos la más linda”, “Qué lindas estas”, fueron algunas de las palabras de sus followers.

