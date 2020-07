Ayer se reunieron nuevamente autoridades del ministerio de Educación y

representantes de los gremios del sector para abordar el protocolo a ejecutar por el

regreso a clases presenciales.

En la oportunidad, se trataron diferentes aspectos sobre posibles fechas del reinicio

de clases, siempre sujetas a las situación epidemiológica de la provincia, condiciones

edilicias, recurso humano, insumos de higiene, entre otros.

Tras dialogar sobre el protocolo y luego de que los gremialistas plantearan una serie

de situaciones que consideran sumamente importantes a tener en cuenta para la

seguridad de todos los actores del sistema, arribaron a algunas conclusiones.

Entre ellas, según dieron a conocer desde las entidades gremiales, se acordó que el

3 de agosto se reabran los establecimientos educativos para la limpieza y

desinfección, en tanto que el 17 del mismo mes equipos directivos junto a referentes

de salud y comunidad educativa desarrollen las recomendaciones institucionales que

señalan los protocolos establecidos por Nación y Provincia.

A la vez, se acordó que el regreso presencial se lleve a cabo respetando el

distanciamiento social, si están dadas las condiciones entre fines de agosto y las

primeras semanas de septiembre en escuelas rurales y de período especial de hasta

100 estudiantes.

Desde las entidades gremiales explicaron que “se dialoga y acuerda con intendentes

y Obras Públicas para trabajar conjuntamente en reparaciones y adecuaciones en

materia edilicia para gestionar la seguridad y salubridad de los espacios

institucionales”.

Se planteó la flexibilidad en el cumplimiento horario de docentes para la adecuación

del horario establecido de tres horas diarias.

En la reunión se abordó que por las condiciones epidemiológicas que atraviesa el

departamento Capital no deben regresar a las clases, ya que es el departamento

donde se ha detectado el mayor número de casos de COVID-19. En este sentido,

destacaron que “si no están dadas las condiciones, si no se puede volver, no

volveremos. Todo va a estar sujeto a la situación en que se encuentre cada

jurisdicción”.

El secretario de Planeamiento, Julio Zanduay, por su parte, aclaró en el encuentro

que la evaluación del ciclo básico de primaria será un proceso que se tomará de 1ero

a 3er grado, extendiendo así la unidad pedagógica, con valoraciones de

capacidades, no conceptual ni numérica, con un informe de lo que cada estudiante

alcanzó, o lo que está en proceso. De igual modo, esa unidad pedagógica se

considerará para el ciclo básico de secundaria de 1ero a 3er años, con una sola

programación por asignatura que contemple la progresión de saberes.

Se planifica cerrar el año realizando las adecuaciones necesarias, contemplando en

una primera etapa a los 6tos grados de primaria, 6° de secundaria, 4° año de

secundaria de Adultos, 4°año de Formación Docente y técnico profesional en el Nivel

Superior No Universitario.

Habrá instancias de evaluación de asignaturas integradas para alumnos y alumnas

que adeudan materias de 6° año. Para los estudiantes egresados de 6°, se estudia la

realización proyectos integrados y evaluación de capacidades.

Otro de los aspectos que se trató en la reunión es que Educación Especial no volverá

a la presencialidad.

Las partes continuarán dialogando y aportando iniciativas para lo que será el regreso

a clases presenciales tras la suspensión por la pandemia.