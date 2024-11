Música

Hace unos días anunciaron que Rod Stewart regresará a Glastonbury el año próximo, después de haber encabezado el cartel en 2002 junto a Coldplay y Stereophonics.

El músico y compositor británico de 79 años será el acto principal del Legend Slot, un espacio dentro del festival para artistas que dejaron su huella en la historia de la música.

“¡Estoy absolutamente encantado de anunciar que actuaré en Glastonbury 2025! Después de todos estos años, me siento orgulloso y estoy listo y más que capacitado para volver a subirme al escenario para complacer y excitar a mis amigos en Glastonbury en junio. ¡Nos vemos allí!”, posteó en sus redes sociales.

I’m absolutely thrilled to announce that I’ll be playing @glastonbury 2025! After all these years, I’m proud and ready and more than able to take the stage again to pleasure and titillate my friends at Glastonbury in June. I’ll see you there! pic.twitter.com/YCeaPRhVUn

— Sir Rod Stewart (@rodstewart) November 26, 2024