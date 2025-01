Música

Durante una reciente entrevista en la que promocionó su nueva película biográfica, Robbie Williams compartió que prepara un nuevo disco.

Este será el decimotercer álbum de estudio de Williams como solista y su primer lanzamiento de larga duración desde The Christmas Present de 2019.

La colaboración más destacada es “Rocket” con Glenn Hughes y Tony Iommi de Black Sabbath. “Tiene unas guitarras enormes. Está llena de adrenalina y es muy intensa. Esa canción en particular es mi favorita de mi nuevo álbum”, declaró Robbie. Además, adelantó que el disco incluirá una mezcla de estilos: “quería hacer el álbum que haría si hubiera dejado Take That ahora, sabiendo lo que sé”. Consultado sobre la fecha de lanzamiento, Williams bromeó: “No sé, veamos qué tan bien le va a la película…”.

Better Man, la biopic del artista, llegó a los cines durante la Navidad. En la película, el cantante es representado como un mono generado por computadora.

Además, Williams recibió el 2025 encabezando la fiesta de fin de año en Sídney. “Siempre tuve debilidad por Australia. Desde que llegué aquí por primera vez en mi gira en solitario en 2003, Australia me acepta como soy y esa es la mejor sensación. Así que fue un verdadero honor entretener a la nación frente al icónico puerto de Sídney mientras se hacía la cuenta regresiva para la Nochevieja”, declaró.

Happy New Year everybody! All the best for 2025.

New Year’s resolution suggestion for you: go to the cinema to watch Better Man 😉

Lots of love, Rob x pic.twitter.com/hPp64EurEp

— Robbie Williams (@robbiewilliams) December 31, 2024