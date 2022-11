Música

Matty Healy reveló que The 1975 trabajó en el último álbum de Taylor Swift ‘Midnights’, pero que las canciones «nunca salieron».

Durante una reciente entrevista con el DTS Sound Space de Kroq, Healy recordó cómo Swift había escuchado parte del último disco de su banda, ‘Being Funny In A Foreign Language’ a través de Jack Antonoff antes de su lanzamiento. Antonoff trabajó como productor en ese disco, así como en ‘Midnights’, y dirigió muchos de los otros proyectos de estudio de Swift.

Tras preguntarle si la estrella “devolvió el favor” y dejó que Healy y compañía tuvieran un primer adelanto de ‘Midnights’, el frontman respondió: “Sí. De hecho, trabajamos un poco en eso. Pero luego esa versión nunca salió”.

Algunos miembros del público abuchearon entonces en respuesta a la revelación, a lo que Healy dijo: “No, no, no – no es así como funciona. No funcionó por razones que no se pueden criticar. Es increíble”.

what i’m hearing is that taylor swift ft the 1975 exists but i’ll never get to hear it pic.twitter.com/t9n92Sy6BB — may (@strghtoutamag) November 29, 2022

Healy apareció como invitado en una lista de canciones “filtrada” para ‘Midnights’ en septiembre, pero posteriormente confirmó que era falsa.

Más tarde, el músico acalló los rumores de una colaboración con Swift durante una entrevista con la BBC Radio 1. “Nos encantaría… nos encantaría trabajar con Taylor Swift”, dijo Healy. “[Me] encanta Taylor Swift… creo que es una de las mejores compositoras. Sí, no… no lo hemos hecho. Pero nos encantaría, ¿no?”

Ya en 2019, Healy dijo que quería producir un “álbum acústico íntimo” para Swift. Más tarde explicó que no aprovechó la oportunidad de pedirle a la cantante que se asociara en un proyecto cuando ambos se cruzaron en los NME Awards 2020.