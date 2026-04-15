El intendente de Los Altos, Raul Barot , junto al secretario de Gobierno, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Santa Rosa, Prof. Mario Páez.

Durante el encuentro se analizó el impacto negativo de la disminución en la coparticipación y se abordó la situación actual del departamento.

Como resultado, ambos jefes comunales acordaron fortalecer una agenda común para mitigar estos efectos y brindar respuestas eficientes a las necesidades de los vecinos.

La coordinación de esfuerzos resulta fundamental para garantizar tranquilidad en cada comunidad y acompañar a las familias municipales, reafirmando el compromiso de trabajar unidos por el bienestar de la región.

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