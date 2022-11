Categoría Única

Gral. Paz 0 – La Estación 4 (Pablo Nieva Bustamante-3, Walter Medina); Sindicato Vial 0 – El Auténtico 2 (Fabio Figueroa-2); Salta Central 0 – San Lorenzo 0; REV 1 (Javier Roldán) – Los Amigos 4 (Sergio Barrionuevo-2, Carlos Puig 2); Maderera C. 5 (Matías Miranda-2, Claudio López-2, Guillermo López) – Chacarita 6 (Carlos Lua-3, Luis Toloza-2, Horacio Vázquez); Comercio 1 (José Romero) – Sociedad Fomento 3 (Juan Díaz, Elvio Gómez, Dardo Quinteros); Liberal A. 2 (Mario Arias Plaza-2) – Banco C. 1 (Miguel González); CAISA 0 – UTHGRA 1 (Aldo Ramos); SOEM 0 – Nino C. 0; San Ramón 2 (Héctor Vera, Lucas Noriega) – C. Médico 6 (Fernando Demares-3, Renato Filippín-2, Cristian Toranzo); A. Tesorieri 0 – 9 de Julio 2 (Mario Leguizamón, Francisco Villagra); Odontólogos 2 (Carlos Erazu, Julio Díaz Sánchez) – Banco Nación 2 (Luis Moreno-2); Santa Cruz 3 (Ramón Olmos, Lucas Sosa, Carlos Díaz) – Atl. Policial 0; Juventud (LF) 3 (Roberto Astuénaga, Marcelo Flores, Marcelo Barrionuevo) – Dep. Juventud 0.

Categoría Maxi

Banco C. 0 – Santa Cruz 0; UTA 1 (Walter Carrizo) – Dep. Juventud 0; Astrada 2 (Jorge Aragón-2) – El Auténtico 1 (Nicolás Iturres); 9 de Julio 1 (Luis Brizuela) – Odontólogos 1 (Ricardo Barros); Sociedad Fomento 2 (Cristian Torres,

Héctor Montivero) – Las Pirquitas 1 (Hugo Aragón); Comercio 2 (Carlos Flores-2) – Atl. Policial 1 (Carlos Brizuela); Liberal A. 3 (Diego Vega, Walter Bulacio, Ramón Moreno) – A. Tesorieri 1 (Juan Ortega Pérez); Policías Retirados 1 – Independiente 2 (Walter Reyes-2); SOEM 2 (Ramón López, Sergio Flores) – Salta Central 4 (Ariel Coria, Daniel Cuello, Hernán Grima, Marcos Velárdez); Los Amigos 1 (Gerardo Vázquez) – CAISA 3 (Sergio Bazán-2, Rodrigo Soto); Chacarita 0 – REV 2 (Walter Córdoba, Hernán Salcedo); UTHGRA 2 (Diego Álvarez, Damián Castellano) – Juventud (LF) 0; San Ramón 0 – C. Médico 0; Banco Nación 2 (Roberto García, Claudio Carrizo) – Nino C. 3 (Adrián González, Norberto Carrizo, Rodrigo Quiroga Sueldo); San Lorenzo 0 – Maderera C. 2 (Elio Chazarreta, Pablo Farías). Jugado el 08-11: Banco C. 1 (Jorge Amado) – El Auténtico 0

Categoría Súper Maxi

Banco C. 1 (Manuel Olas) – SOEM 3 (Américo Siares, Rubén Nieva, Francisco Bustos); Astrada 0 – Salta Central 2 (Carlos Quinteros-2); REV 1 (Rubén Dusso) – Odontólogos 2 (Leonardo Domínguez, Javier Avellaneda);

Sindicato Vial 2 (Miguel Cabrera, Walter Vega) – Sociedad Fomento 3 (Claudio Herrera-2, Fernando Cano); UTHGRA 1 (Elio Díaz) – Las Pirquitas 1 (Juan Quinteros); UTA 1 (Juan Martínez) – Nino

C. 0; Maderera C. 1 (Luis Espinosa) – Juventud (LF) 5 (José Ocampo-3, Ariel Tula, Jorge Rosales); Dep. Juventud 1 (Claudio Luján) – 9 de Julio 1 (Carlos Herrera); El Auténtico 1 (Walter Palacios) – Santa Cruz 1 (Carlos Cisterna); Tesorieri 2 (Víctor Silva, Eugenio Castro) – La Estación 3 (Ramón Espeche, Héctor Páez, Rubén Díaz); Comercio 1 (Ramón Agüero) – Banco Nación 3 (Diego Gordillo-2, Diego Moya); Liberal A. 2 (Javier Romero, Mario Cativa) – C. Médico 1 (Raúl Ortega); CAISA 1 (Diego Nieva) – Atl. Policial 0; Chacarita 1 (Cristian Plaza) – San Ramón 2 (Julio Sánchez, Walter Tapia); San Lorenzo 1 (Máximo Medina) – Policías Retirados 2 (Cristian Martínez, Miguel Lazarte). Jugado el 08-11: El Auténtico 3 (Carlos Toledo, Jorge Palacios, Diego Arroyo) – Maderera C. 2 (Luis Espinoza, Fernando Chasampi).

Categoría Senior

Atl. Policial 6 (César Rearte-3, Gustavo Rodríguez-2, Néstor Cobacho) – SOEM 0; UTHGRA 1 (Pedro Ibáñez) – Comercio 1 (Jorge Beltrán); Banco Nación 0 (4) – Las Pirquitas 0 (1); Sociedad Fomento 2 (Rafael Montivero, Christian Pérez) – Odontólogos 0; C. Médico 4 (Alfredo Cipolletti, Mario Córdoba, Sergio Castillo, Antonio Quinteros) – Independiente 1 (Ángel Díaz); Dep. Juventud 2 (2) (Raúl Segura, Sergio Rodas) – Maderera C. 3 (4) (Ricardo

Rojas, Alejandro Ormeño, Daniel Jofre); Astrada 6 (Ramón Vera, Daniel Arguello, Carlos Vergara, Juan Cardoso, Sergio Gillio, Jorge Rachid) – 9 de Julio 0; Nino C. 3 (Alfredo Espilocín-2, Gustavo Acevedo) – Los Amigos 2 (Raúl Aguirre-2); Juventud (LF) 0 – La Estación 1 (Roberto Quiroga) (partido suspendido por agresión al árbitro); Policías Retirados 1 (4) (Rubén Vergara) – San Lorenzo 1 (2) (Rubén Tula); Tesorieri 1(5) (Víctor Díaz) – Gral. Paz 0 (6); Salta Central 2 (4) (Ariel Herrera-2) – CAISA 1(5) (Arturo Castro Moya).

Categoría Súper Senior

REV 5 (Edgardo Acevedo-2, Alfredo Vergara, Manuel De La Quintana, Ramón Ovejero) – Nino C. 1 (César Barrientos); Sindicato Vial 2 (Audelino Acevedo, Miguel Segovia) – Banco Nación 2 (Ramón Vera-2); UTA 0 – SOEM 2 (José Reyes, Ramón Zar); Gral. Paz 0 – UTHGRA 3 (Alberto Moya 2, Ramón Coronel); Sociedad Fomento 4 (Claudio Ríos-2, Mario Roldán Díaz, Diego Ríos) – San Lorenzo 1 (Félix Roberts); Comercio 3 (Segundo Chasampi-2, Mario Nieva) – CAISA 1 (Raúl Ocampo); Santa Cruz 3 (Héctor Miranda-2, Luis Burgos) – El Auténtico 1 (Alberto Zurita); A. Tesorieri 0 – Policías Retirados 0; C. Médico 11 (Felipe Vega-6, Luis Cuelo-2, José Carabajal, Juan Narváez, Fernando Nieva) – Los Amigos 2.

Categoría Master

9 de Julio 0 – Nino C. 2 (Juan Lobo, Juan Prevedello); Gral. Paz 5 (Julio Contreras, Rolando Salinas, Julio Nieva, Carlos Huergo, Enrique Leal) – Los Amigos 4 (Julio Bazán-3, Carlos Gutiérrez); Comercio 4 (Ernesto Cárdenes-3, Pedro Romero) – Liberal A. 0; Banco Nación 3 (Luis Segura-2, Ramón Atencio) – C. Médico 0; (partido suspendido); El Auténtico – Independiente (no se jugó).

Categoría Súper Master

Comercio 2 (Alberto Várela-2) – A. Tesorieri 0; Banco C. 1 (Marcelo Zanotti) – Liberal A. 0; Policías Retirados 0 – UTA 4 (Roque Silva-2, José Reartes, Ramón Pacheco); C. Médico 3 (Gerardo Pérez-3) – 9 de Julio 1 (Pío Arévalo).

Categoría Graduados

Comercio B 1 (Luis Agüero) – REV B 4 (Domingo Carrizo-3, Marino Ferreira); Los Amigos 1 (Pedro Váquel) – Comercio A 5 (José Delgado-3, Ramón Veliz, Marcelino Rasgido); Sociedad Fomento 0 – REV A 1 (Pedro Barros); Liberal A. 0 – Astrada 3 (Ricardo Ledesma-2, Humberto Rueda); Policías Retirados 1 (Héctor Tecilla) – Maderera C. 3 (Antonio Barros-3).

La que viene

CATEGORÍA ÚNICA

LLAVE 1 – PARTIDOS DE VUELTA – SEMIFINAL

SALTA CENTRAL – SAN LORENZO LLAVE 2 – PARTIDOS DE VUELTA – SEMIFINAL

C. MÉDICO – SAN RAMÓN

LLAVE 1 – DEL 5TO. AL 8VO. PUESTO ODONTÓLOGOS – BANCO NACIÓN LLAVE 2 – DEL 5TO. AL 8VO. PUESTO EL AUTÉNTICO – SIND. VIAL LLAVE 1 – 9NO. AL 16TO. PUESTO LOS AMIGOS – REV

MADERERA C. – CHACARITA LLAVE 2 – 9NO. AL 16TO. PUESTO LIBERAL A. – BANCO C.

9 DE JULIO – A. TESORIERI

SEGUNDA FASE – PUESTOS 17 AL 29 – 6TA. FECHA

SOCIEDAD FOMENTO – SANTA CRUZ

LA ESTACIÓN – COMERCIO

UTA – GRAL. PAZ

CATEGORÍA MAXI

LLAVE 1 – PARTIDOS DE VUELTA – SEMIFINAL

SAN RAMÓN – C. MÉDICO

LLAVE 2 – PARTIDOS DE VUELTA – SEMIFINAL

SANTA CRUZ – BANCO C.

LLAVE 1 – 5TO. AL 8VO. PUESTO BANCO NACIÓN – NINO C.

LLAVE 2 – 5TO. AL 8VO. PUESTO ASTRADA – EL AUTÉNTICO

LLAVE 1 – 9NO. AL 16TO. PUESTO ODONTÓLOGOS – 9 DE JULIO JUVENTUD (LF) – UTHGRA

LLAVE 2 – 9NO. AL 16TO. PUESTO INDEPENDIENTE – ATL. POLICIAL COMERCIO – POLICÍAS RETIRADOS SEGUNDA FASE – PUESTOS 17 AL 30 – 6TA. FECHA

REV – MADERERA C.

LAS PIRQUITAS – CHACARITA DEP. JUVENTUD – SAN LORENZO CAISA – SOCIEDAD FOMENTO TESORIERI – UTA

SOEM – LOS AMIGOS

SALTA CENTRAL – LIBERAL A.

CATEGORÍA SÚPER MAXI

LLAVE 1 – PARTIDOS DE VUELTA – SEMIFINAL

SOCIEDAD FOMENTO – SIND. VIAL LLAVE 2 – PARTIDOS DE VUELTA – SEMIFINAL

ODONTÓLOGOS – REV

LLAVE 1 – DEL 5TO. AL 8VO. PUESTO COMERCIO – BANCO NACIÓN

LLAVE 2 – 5TO. AL 8VO. PUESTO ASTRADA- SALTA CENTRAL

LLAVE 1 – 9NO. AL 16TO. PUESTO 9 DE JULIO – DEP. JUVENTUD LIBERAL A. – C. MÉDICO

LLAVE 2 – 9NO. AL 16TO. PUESTO SANTA CRUZ – EL AUTÉNTICO MADERERA C. – JUVENTUD (LF) SEGUNDA FASE – PUESTOS 17 AL 31 – 6TA. FECHA

SAN RAMÓN — SAN LORENZO LAS PIRQUITAS – CAISA

NINO C. – CHACARITA

SOEM – UTHGRA

LA ESTACIÓN – UTA

LOS AMIGOS – BANCO C.

POLICÍAS RETIRADOS – TESORIERI

CATEGORÍA SENIOR

LLAVE 1 – PARTIDOS DE IDA – 4TOS. FINAL

ATL. POLICIAL – COMERCIO BANCO NACIÓN – SOCIEDAD FOMENTO

LLAVE 2 – PARTIDOS DE IDA – 4TOS. FINAL

C. MÉDICO – MADERERA C. ASTRADA – NINO C.

LLAVE 1 – 5TO. AL 8VO. PUESTO SOEM – UTHGRA

LAS PIRQUITAS – ODONTÓLOGOS LLAVE 2 – 5TO. AL 8VO. PUESTO INDEPENDIENTE – DEP. JUVENTUD 9 DE JULIO – LOS AMIGOS

PUESTO 17MO. AL 24TO.

POLICÍAS RETIRADOS – LA ESTACIÓN/JUVENTUD (LF)

GRAL. PAZ – CAISA

LA ESTACIÓN/JUVENTUD (LF) – SAN LORENZO

A. TESORIERI – SALTA CENTRAL

CATEGORÍA SÚPER SENIOR

PARTIDOS SEMIFINALES – VUELTA NINO C. – REV

C. MÉDICO – LOS AMIGOS

PUESTOS 5TO. AL 8VO.

POLICÍAS RETIRADOS – A. TESORIERI

COMERCIO – CAISA

PUESTO 9NO. AL 18VO – 3RA. FECHA

SANTA CRUZ – EL AUTÉNTICO GRAL. PAZ – UTHGRA

UTA – SOEM

BANCO NACIÓN – SINDICATO VIAL SOCIEDAD FOMENTO – SAN LORENZO

CATEGORÍA MASTER

PETIT TORNEO – 3RA. FECHA C. MÉDICO – 9 DE JULIO

INDEPENDIENTE – BANCO NACIÓN NINO C. – EL AUTÉNTICO

PUESTOS DEL 7 AL 11 -2DA. FECHA LOS AMIGOS – COMERCIO

GRAL. PAZ – A. TESORIERI

CATEGORÍA SÚPER MASTER

TESORIERI – UTA

C. MÉDICO – BANCO C.

LIBERAL A. – POLICÍAS RETIRADOS COMERCIO – 9 DE JULIO

CATEGORÍA GRADUADOS

PETIT TORNEO – 3RA. FECHA REV A – REV B

MADERERA C. – COMERCIO B POLICÍAS RETIRADOS – SOCIEDAD FOMENTO

PUESTOS DEL 7 AL 10 -3RA. FECHA LOS AMIGOS – LIBERAL A.

COMERCIO A – ASTRADA

LIBRES

CATEG. ÚNICA: ATLÉTICO POLICIAL

CATEG. SÚPER MAXI: LATLÉTICO POLICIAL

CATEG. MASTER: LIBERAL ARGENTINO

