Se jugo una nueva fecha, la 3ra del Torneo Apertura de la categoría Senior de Liga de Graduados de Catamarca, Copa “Julio Oscar Varela” adonde el múltiple campeón del año 2021, Profes/limar con un plantel temible sigue imponiendo su favoritismo y comanda la tabla de posiciones con holgura. En esta ocasión sus víctimas fueron los “noveles” de Educación Técnica que nada pudieron hacer ante el tridente Ramos, De la Quintana y Casco que fecha a fecha se encargan de pulverizar las defensas rivales, hecho este que les consolida al frente de la tabla, obviamente que todo esto sustentado en la solvencia de Humberto Valdez en la valla; la solvencia de Juan Ferreyra en la última línea y el despliegue de Luis Rodríguez sumada a la experiencia del “Sopa” Galván en el medio que hacen nuevamente candidato al conjunto liderado por el “chivo” Daniel Lecco a sumar una nueva estrella a sus galardones.

Quienes sorpresivamente acompañan al líder en la cima de la tabla, son los también “noveles” Contadores “B” que iniciaron su participación en la categoría hace solo un año, al igual que los muchachos de la “técnica”. Y al igual que los “profes” los “numéricos” hilvanaron su tercer éxito en fila. Esta vez fueron los Profesores Terciarios, quienes se vieron sorprendidos por un tándem ofensivo que también quiere dar que hablar que son Felipe Vega en la creación y Arturo “el Rey” Pérez con German Werner en la definición. Y dijimos que los “profes” se vieron sorprendidos ya que iniciaron el cotejo mandando en la cancha, pero no en la red, gracias al despliegue generoso de Omar “Moro” Herrera que si bien encontraba eco en sus delanteros Luis Villagrán y Fabian Sosa por afuera, (Raúl Medina, el ariete bien controlado por la zaga contable), eso no se traslucía en el arco contrario y a falta de minutos para la expiración de la primera mitad, los contadores mandan al campo de juego a Juan Carlos Rivas para que lo tome a Herrera y ahí el equipo local se empezó a adueñar de las acciones de juego. En la segunda mitad Werner y Pérez empezaron a encontrar los espacios ante una defensa al limite y los goles no tardaron en llegar para poner justeza en el marcador.

La tercera plaza de la clasificación quedo en poder de los Contadores “A” que dieron cuenta de los Ingenieros Agrónomos que no encuentran el rumbo. Como que tantas reuniones el equipo de los “chacareros”, los miércoles, en la casa del “negrito Daniel Coronel para analizar los partidos y sacar conclusiones a futuro no les está dando resultado.

Pero no fue un problema de ellos, los numéricos también hicieron lo suyo con un buen trabajo de su golero Carlos Olima cuando fue llamado a intervenir, una defensa solida y un medio campo heterogéneo que mezcla el ímpetu y la recuperación de Ariel Carrizo con la cancha de “Richard” Santillán y el despliegue inteligente de Luis Dolz y Miguel “Michelin Acosta, bases para sustentar el trabajo de Gustavo “Payo” Páez y Pedro Olmos que los convierte en un equipo de cuidado para cualquiera.

Y en el ultimo cotejo de la jornada los Policías dieron fácil cuenta de la cenicienta del torneo, los Profes de Educación Física “B”, debutantes este año en la divisional y que todavía no terminan de hacer pie. Los “ratis”, con un buen plantel y con pretensiones de dar batalla siempre cuenta con un Karma que parece que pocas veces puede armar un once “de memoria” ya que siempre, en cada partido, le falta uno o dos hombres claves y el técnico “Rafa” Méndez debe apelar a formaciones alternativas que no siempre dan resultados, como les pasaría a cualquier técnico que se precie de tal. Esta vez le alcanzo con poco, aunque deberá ajustar un poco el compromiso de su plantel si quiere estar en la lucha por los “porotos” grandes.

Este miércoles tenemos un choque de campanillas entre el líder Profes/Limar que recibirá en su cancha a su escolta Contadores “A”. también promete el cotejo Profesores Terciarios, uno de los grandes animadores del 2021 contra los “retornados” Agrimensores y que empezara a develar tempranamente a aquellos equipos que pelearan por el primer título del año.

Contadores B mientras tanto tendrá una excelente oportunidad para empezar a definir su futuro enfrentado a os “chacareros”, huesos duros de roer y que nunca hay que darlos por acabados. Y como dijimos, los “ratis” tienen esta fecha la ocasión de consolidarse en la tabla, pero deberán hacer los “deberes” ante los técnicos que tienen plantel con jerarquía suficiente, aunque muy corto para un torneo de larga duración, para que empiecen a ver adónde están parados.

TORNEO JULIO OSCAR VARELA

En reunión de los señores delegados de todos los equipos que forman parte de esta agrupación deportiva, que nuclea a profesionales, docentes y a las fuerzas de seguridad de nuestra provincia, se decidió darle el nombre de JULIO OSCAR VARELA, al Torneo Apertura, actualmente en desarrollo, en reconocimiento a quien fuera en vida una de las personas que ofrendo siempre su trabajo, como árbitro, veedor y consejero y que dejara un grato recuerdo tras su partido a los brazos del señor, a mediados del año pasado.

SEGURO PARA LOS JUGADORES: asimismo se pone en conocimiento de los jugadores, que se encuentran muy avanzadas las gestiones para contratar un seguro de riesgo deportivo para todos los deportistas que toman parte de las actividades que programa la institución, y que a la brevedad estarán definidos los detalles con la firma del contrato correspondiente.

CATEGORIA SENIOR : Resultados de la 3° fecha:

Profes/Limar 7 (Daniel Casco 3, Manuel De la Quintana 3 Y German Brastchi 1) – Educación Técnica 0; Policías 5 (Jorge Peralta 2, Bernabé Aybar, Carlos Sotomayor y Nicolas Lazarte) – Prof. Ed. Física “B” 1 (Mario Aciar); Contadores B 5 (German Werner 4 y Felipe Vega) – Prof. Terciarios 2 (Fabian Sosa y Luis Villagrán) y Contadores “A” 3 (Pedro Olmos 2 y Luis Dolz) – Agrónomos 1 (Víctor Herrera). –

Equipos PJ PG PE PP GF GC PS Profes/Limar 03 03 00 00 17 02 09 Contadores B 03 03 00 00 15 07 09 Contadores A 02 02 00 00 04 01 06 Agrimensor 01 01 00 00 03 02 03 Policías 03 01 00 02 08 09 03 Prof. Terciar 03 01 00 02 05 08 03 Educ. Técnica 03 01 00 02 05 13 03 Agrónomos 03 00 00 03 03 07 00 Prof. Ed. Física B 03 00 00 03 03 14 00

Goleadores: Daniel Casco (Profes/Limar) y German Werner (Contadores B) 7 goles; José Ramos (Profes/Limar) 4; Felipe Vega (Contadores B) y Manuel De la Quintana (Profes/Limar) 3; Abel Varela (Ed. Técnica), Oscar Olmos y Arturo Pérez (Contadores B), Pedro Olmos (Contadores A), Jorge Peralta (Policías), Fabian Sosa (Prof. Terciarios) y Luis Rodríguez (Profes/Limar) 2 goles. –

Próxima fecha: 4ª

Miércoles 20 de Abril

Cancha Don Segundo:

14.30 hs.- Policías vs Ed. Técnica

16.00 hs.- Prof. Terciarios vs Agrimensores

Cancha Adefca

14.30 hs.- Profes/Limar vs Contadores A

16.00 hs.- Contadores B vs Agrónomos

Libre: Prof. Ed. Física B

