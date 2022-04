«Hoy la gente está harta de la política, está podrida, quiere una gestión como esto», señaló el Gobernador. Insistió con el diálogo con la oposición y tiró: «Que no se preocupen, que al desayuno lo voy a pagar yo».

Luego de la inauguración, el gobernador Jalil señaló que “hoy la gente está harta de la política, está podrida, quiere una gestión como esto, dos puentes, caminos, viviendas, ese es el eje”.

Asimismo, consideró que el pueblo también espera que oficialismo y oposición puedan trabajar en políticas conjuntas. Lo hizo al recordar su invitación al diálogo para los legisladores opositores y con una chicana de por medio.

“Yo los invité varias veces a un desayuno, me dijeron que unos iban a venir, que otros no iban a venir, que había problemas, que no se preocupen que lo voy a pagar yo”, lanzó el mandatario.

“Si puedo hablar con los intendentes e intendentas de la oposición, y con los senadores, pero con los diputados que quieren volver al otro modelo, de llevar toda la riqueza del oeste y dejarla en el Valle Central, no. Ese es un modelo que ha fracasado”, añadió Jalil.