CATEGORÍA: ÚNICA
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría UNICA 1º AL 4º LUGAR
REV SR BCO CATAMARCA, CIRCULO MEDICO 2-0 INDEPENDIENTE
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría UNICA 5º AL 8º LUGAR
SAN LORENZO SR LA ESTACION, SALTA CENTRAL 5-2 UTA
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría UNICA 9º AL 12º LUGAR
CHACARITA 3-0 ESTUDIANTES, EL AUTENTICO 0-5 TESORIERI
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría UNICA 13º AL 16º LUGAR
LIBERAL ARG. 3-0 SANTA CRUZ, MADERERA S BANCO NACION
FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. UNICA
COPA DE PLATA (IDA)
Categoría 1º AL 2º LUGAR
ASTRADA SR UTHGRA
Categoría 3° AL 4° LUGAR
9 DE JULIO SR CAI-SA
Categoría 5° AL 6° LUGAR
GRAL PAZ 1-2 C.E.C
Categoría 7° AL 8° LUGAR
SIND. VIAL 1-0 NINO
COPA DE BRONCE Fecha N° 3
Categoría UNICA 1° AL 4° LUGAR
FOMENTO 2-2 JUV. DE LA FALDA, DEP. JUVENTUD 1-0 POLICIAL
CATEGORÍA MAXI
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría MAXI 1º AL 4º LUGAR
CIRCULO MEDICO P=(4) 1-1 BCO CATAMARCA P=(5), SAN RAMON 2-4 JUV. DE LA FALDA.
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría MAXI 5º AL 8º LUGAR
REV P=(4) 2-2 C.E.C P=(1), SOCIAL ROJAS P=(5) 3-3 NINO P=(4)
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría MAXI 9º AL 12º LUGAR
EL AUTENTICO P=(1) 0-0 SIND. VIAL P=(4),SAN LORENZO 2-3 INDEPENDIENTE
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría MAXI 13º AL 16º LUGAR
SEMIFINAL COPA DE PLATA
Categoría MAXI 1º AL 4° LUGAR
TESORIERI P=(1) 2-2 9 DE JULIO P=(3), MADERERA P=(4) 2-2 LAS PIRQUITAS P=(5)
SEMIFINAL COPA DE PLATA
Categoría MAXI 5º AL 8° LUGAR
POLICIAS RET. 2-0 UTHGRA, DEP. JUVENTUD 3-2 LOS AMIGOS
SEMIFINAL COPA DE BRONCE
Categoría MAXI 1º AL 4° LUGAR
ASTRADA 0-2 CHACARITA, FOMENTO 3-2 CAI-SA
Categoría MAXI 5º AL 7° LUGAR
SOEM 0-1 SALTA CENTRAL
CATEGORÍA SÚPER MAXI
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría SUPER MAXI 1º AL 4º LUGAR
DEP. JUVENTUD 3-1 POLICIAS RET., ESTUDIANTES 3-0 LIBERAL ARG.
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría SUPER MAXI 5º AL 8º LUGAR
POLICIAL 1-0 ASTRADA, CIRCULO MEDICO 2-1 EL AUTENTICO
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría SUPER MAXI 9º AL 12º LUGAR
CHACARITA 0-2 REV, 9 DE JULIO 1-5 BANCO NACION
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría SUPER MAXI 13º AL 16º LUGAR
SANTA CRUZ 1-3 LA ESTACION, FOMENTO 0-1 BCO CATAMARCA
SEMIFINAL COPA DE PLATA
Categoría SUPER MAXI 1º AL 4° LUGAR
C.E.C 1-0 JUV. DE LA FALDA, SOCIAL ROJAS 3-0 INDEPENDIENTE
SEMIFINAL COPA DE PLATA
Categoría SUPER MAXI 5º AL 8° LUGAR
LOS AMIGOS 2-3 SALTA CENTRAL, SAN RAMON 5-1 TESORIERI
SEMIFINAL COPA DE BRONCE
Categoría SUPER MAXI 1º AL 4° LUGAR
SOEM P=(1) 1-1 SAN LORENZO P=(4), CAI-SA P=(4) 0-0 MADERERA P=(2)
SEMIFINAL COPA DE BRONCE
Categoría SUPER MAXI 5º AL 8° LUGAR
UTA 4-1 NINO, UTHGRA 4-0 LAS PIRQUITAS
CATEGORÍA SÉNIOR
FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. SENIOR
COPA DE ORO
Categoría SENIOR 1º AL 2º LUGAR
CIRCULO MEDICO 4-0 REV
Categoría SENIOR 3º AL 4º LUGAR
FOMENTO 4-3 MADERERA
Categoría SENIOR 5º AL 6 º LUGAR
POLICIAS RET. 0-3 POLICIAL
Categoría SENIOR 7º AL 8º LUGAR
UTHGRA 2-3 LOS AMIGOS
Categoría SENIOR 9º AL 10º LUGAR
NINO 2-1 C.E.C
Categoría SENIOR 11º AL 12º LUGAR
SOCIAL ROJAS 0-3 INDEPENDIENTE
FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. SENIOR
COPA DE PLATA
Categoría SENIOR 1º AL 2º LUGAR
SALTA CENTRAL S ASTRADA
Categoría SENIOR 3° AL 4° LUGAR
BANCO NACION 1-2 LAS PIRQUITAS
Categoría SENIOR 5° AL 6° LUGAR
9 DE JULIO 1-3 JUV. DE LA FALDA
Categoría SENIOR 7° AL 8° LUGAR
SAN LORENZO 0-4 TESORIERI
Categoría SENIOR 9° AL 10° LUGAR
CAI-SA 5-2 SOEM
Categoría SENIOR 11° AL 12° LUGAR
DEP. JUVENTUD 4-1 GRAL. PAZ
CATEGORÍA SÚPER SÉNIOR
FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. SUPER SENIOR
COPA DE ORO
Categoría SUPER SENIOR 1º vs 2º LUGAR
SANTA CRUZ 0-3 CIRCULO MEDICO
Categoría SUPER SENIOR 3º vs 4º LUGAR
BANCO NACION (NP) 0-1 NINO
Categoría SUPER SENIOR 5º vs 6º LUGAR
TESORIERI 2-1 INDEPENDIENTE
Categoría SUPER SENIOR 7º vs 8º LUGAR
SIND. VIAL 1-4 LOS AMIGOS
FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. SUPER SENIOR
COPA DE PLATA
Categoría SUPER SENIOR 1º vs. 2º LUGAR
C.E.C 2-0 EL AUTENTICO
Categoría SUPER SENIOR 3° vs. 4° LUGAR
GRAL PAZ 0-2 UTA
Categoría SUPER SENIOR 5º vs. 6° LUGAR
FOMENTO 2-2 CAI-SA
CATEGORÍA MÁSTER
FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. MASTER
COPA DE ORO (VUELTA)
Categoría MASTER 1º vs 2º LUGAR
BANCO NACION 1-0 INDEPENDIENTE
Categoría MASTER 3º vs 4º LUGAR
NINO 1-3 BCO CATAMARCA
Categoría MASTER 5º vs 6º LUGAR
CIRCULO MEDICO 1-2 EL AUTENTICO
FINAL CAMPEONATO ANUAL 2022 Cat. MASTER
COPA DE PLATA (VUELTA)
Categoría MASTER 1º vs 2º LUGAR
9 DE JULIO 0-1 C.E.C
Categoría MASTER 3° vs 4° LUGAR
LOS AMIGOS 2-4 LIBERAL ARG.
CATEGORÍA SÚPER MÁSTER
SEMIFINAL COPA DE ORO
Categoría SUPER MASTER 1º AL 4º LUGAR
CIRCULO MEDICO 1-3 UTA, BCO CATAMARCA 1-2 C.E.C
SEMIFINAL COPA DE PLATA
Categoría SUPER MASTER 5º AL 8º LUGAR
POLICIAS RET. 1-0 GRAL PAZ (NP), LIBERAL ARG. 1-3 9 DE JULIO
CATEGORÍA GRADUADOS
SEMIFINAL COPA DE ORO
PARTIDO DE VUELTA
Categoría GRADUADOS 1º AL 4º LUGAR
REV “B” 1-1 C.E.C “B”, MADERERA 1-0 REV “A”
SEMIFINAL COPA DE PLATA
Categoría GRADUADOS 5º AL 8º LUGAR
ASTRADA 3-0 LOS AMIGOS, POLICIAS RET. P=(2) 0-0 FOMENTO P=(4)
Categoría GRADUADOS 9º vs 10º LUGAR
LIBERAL ARG. 1-0 C.E.C “A”
Fuente: El Chasqui Digital