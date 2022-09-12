Fecha 3 Fixture Cat. UNICA
ZONA “A”
LIBRE POLICIAL, GRAL. PAZ 0-4 BANCO NACION, SANTA CRUZ 1-1 MADERERA,SALTA CENTRAL 0-3 SAN LORENZO
ZONA “B”
Fecha 3 Fixture Cat. UNICA
CAI-SA 2-0 DEP.JUVENTUD, SIND. VIAL 2-2 TESORIERI, C.E.C 1-5 LIBERAL ARG.
INTERZONAL: FOMENTO 1-3 BCO CATAMARCA
ZONA “C”
Fecha 3 Fixture Cat. UNICA
JUV. DE LA FALDA 0-3 CIRCULO MEDICO, 9 DE JULIO 0-1 EL AUTENTICO, NINO 1-1 SAN RAMON
Fecha 3 Fixture Cat. UNICA
ZONA “D”
ODONTOLOGOS 0-0 LOS AMIGOS, SOEM 1-1 REV., UTHGRA 2-3 CHACARITA, LA ESTACION 0-0 UTA.
Fecha 3 Fixture Cat. MAXI
ZONA “A”
LOS AMIGOS 1-10 JUV. DE LA FALDA, LAS PIRQUITAS 1-4 CIRCULO MEDICO, BANCO NACION 1-2 NINO
INTERZONAL: CHACARITA 1-4 EL AUTENTICO
ZONA “B”
Fecha 3 Fixture Cat. MAXI
POLICIAS RET. 1-3 C.E.C, CAI-SA 2-0 LIBERAL ARG., SAN LORENZO RP SANTA CRUZ
ZONA “C”
Fecha 3 Fixture Cat. MAXI
REV 4-1 FOMENTO, ASTRADA 2-0 SOEM, POLICIAL 1-0 INDEPENDIENTE, TESORIERI 1-2 BCO CATAMARCA
ZONA “D”
Fecha 3 Fixture Cat. MAXI
SALTA CENTRAL 3-4 UTA, UTHGRA 0-4 SAN RAMON, DEP. JUVENTUD 1-3 ODONTOLOGOS, MADERERA 0-2 9 DE JULIO
Fecha 3 Fixture Cat. SUPER MAXI
ZONA “A”
LIBRE LOS AMIGOS, 9 DE JULIO 2-1 DEP. JUVENTUD, LIBERAL ARG. 0-2 BANCO NACION, LA ESTACION 0-0 POLICIAS RET.
ZONA “B”
Fecha 3 Fixture Cat. SUPER MAXI
UTHGRA 0-1 SAN RAMON, JUV. DE LA FALDA 0-0 ASTRADA, TESORIERI 0-1 REV, SALTA CENTRAL 2-2 POLICIAL
ZONA “C”
Fecha 3 Fixture Cat. SUPER MAXI
BCO CATAMARCA 1-1 UTA, LAS PIRQUITAS 1-3 EL AUTENTICO, MADERERA 1-0 SANTA CRUZ, ODONTOLOGOS 1-0 NINO
ZONA “D”
Fecha 3 Fixture Cat. SUPER MAXI
SIND. VIAL 5-1 SOEM, SAN LORENZO RP FOMENTO, CHACARITA 0-2 CIRCULO MEDICO,CAI-SA 1-4 C.E.C
Fecha 3 Fixture Cat. SENIOR
ZONA “A”
LOS AMIGOS 1-1 JUV. DE LA FALDA, 9 DE JULIO 1-5 CIRCULO MEDICO, MADERERA 5-1 SAN LORENZO
ZONA “B”
Fecha 3 Fixture Cat. SENIOR
FOMENTO 4-0 CAI-SA, LAS PIRQUITAS 1-3 POLICIAL, C.E.C 2-0 TESORIERI
ZONA “C”
Fecha 3 Fixture Cat. SENIOR
BANCO NACION 1-0 GRAL. PAZ, ODONTOLOGOS 1-4 UTHGRA, SALTA CENTRAL 1-1 SOEM
GRUPO “D”
Fecha 3 Fixture Cat. SENIOR
ASTRADA 1-0 LA ESTACION, POLICIAS RET. 2-3 NINO, INDEPENDIENTE 0-1 DEP. JUVENTUD.
Fecha 3 Fixture Cat. SUPER SENIOR
ZONA “A”
CIRCULO MEDICO 1-0 UTHGRA, BANCO NACION 2-1 GRAL. PAZ, NINO 2-0 FOMENTO, LOS AMIGOS 3-1 UTA
INTERZONAL: REV 3-1 TESORIERI
ZONA “B”
Fecha 3 Fixture Cat. SUPER SENIOR
SAN LORENZO RP SANTA CRUZ, POLICIAS RET. 2-1 CAI-SA, SOEM 0-3 EL AUTENTICO, SIND. VIAL 1-1 C.E.C
Fecha 3 Fixture Cat. MASTER
ZONA “A”
NINO LIBRE, CIRCULO MEDICO 2-0 9 DE JULIO, GRAL. PAZ 1-3 LIBERAL ARG.
GRUPO “B”
Fecha 3 Fixture Cat. MASTER
C.E.C 1-0 TESORIERI, EL AUTENTICO 2-2 BANCO NACION, INDEPENDIENTE 6-1 LOS AMIGOS.
Fecha 3 Fixture Cat. SUPER MASTER
BCO. CATAMARCA 1-0 UTA, 9 DE JULIO 2-2 POLICIAL RET., TESORIERI 1-4 LIBERAL ARG., C.E.C 0-0 CIRCULO MEDICO
Fecha 3 Fixture Cat. GRADUADOS
ZONA “A”
LIBERAL ARG. 0-2 ASTRADA, C.E.C “B” 0-0 REV “A”
INTERZONAL: FOMENTO 2-2 POLICIAS RET.
ZONA “B”
Fecha 3 Fixture Cat. GRADUADOS
MADERERA 2-0 LOS AMIGOS, C.E.C “A” 0-5 REV “B”
Fuente: El Chasqui Digital