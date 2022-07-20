Categoría UNICA1º’AL4º LUGAR
SEMIFINAL COPA DE PLATA
ASTRADA 2-1 9 DE JULIO, CAI-SA 3-4 UTHGRA
Categoría 1UNICA 5°AL 8º LUGAR
C.E.C (NP) 0-1 NINO, SIND.VIAL (NP) 0-‘1 GRAL PAZ
Categoría MAXI 1 ° AL 6° LUGAR
CUARTO DE FINAL COPA DE BRONCE – PARTIDO, DE IDA
SOEMI 0-1 CAI-SA, UTA 0-2 FOMENTO, SALTA CENTRAL 2-3 CHACARITA.
Categoría SUPER MAXI 1° AL 8° LUGAR
SOEM 3-1 NINO, UTHGRA 0-2 MADERERA, SAN LORENZO 1-0 UTA, LAS PIRQUITAS 0-8 CAI-SA
Categoría SENIOR 1ºAL 12ºLUGAR
UTHGRA 2-1 FOMENTO, MADERERA 2-6 REV, LOS AMIGOS 4-2 C.E.C, INDEPENDIENTE 0-8
POLICIAL, POLICIAS RET. 0-2 CIRCULO MEDICO, NINO 1-0 SOCIAL ROJAS, 9 DE JULIO 1-1
SAN LORENZO, DEP. JUVENTUD 3-4 SALTA CENTRAL, LAS PIRQUITAS 2-1 SOEM, JUV. DE LA FALDA
5-3 TESORIERI.
Categoría SENIOR 13° AL 24º LUGAR
COPA DE PLATA
GRAL. PAZ 4-6 ASTRADA, CAI-SA 0-2 BANCO NACION, 9 DE JULIO 1-1 SAN LORENZO, DEP. JUVENTUD
3-4 SALTA CENTRAL, LAS PIRQUITAS 2-1 SOEM, JUV. DE LA FALDA 5-3 TESORIERI.
Categoría Súper Sénior
COPA DE ORO Fecha Nº 6
LOS AMIGOS 0-2 TESORIERI, BANCO NACION 0-2 SANTA CRUZ, INDEPENDIENTE (NP) 0-1 SIND. VIAL, NINO 1-3 CIRCULO MEDICO.
COPA DE PLATA
C.E.C 3-0 GRAL. PAZ, EL AUTENTICO 2-2 UTA, CAI-SA 3-0 FOMENTO.
Categoría MASTER 1° AL 6° LUGAR – COPA DE ORO
EL AUTENTICO 1-3 NINO, INDEPENDIENTE 2-1 BCO CATAMARCA, BANCO NACION 6-1 CIRCULO MEDICO.
Categoría MASTER 7° AL 11 º LUGAR – COPA DE PLATA
LIBRE LOS AMIGOS, 9 DE JULIO 8-0 LIBERAL, GRAL PAZ 1-9 CEC
CUARTOS DE FINAL
Categoría Súper Máster 1 al 8° Lugar
UTA – GRAL PAZ, CIRCULO MEDICO 3-0 POLICIAS RET., BCO CATAMARCA 1-0 LIBERAL ARG., C.E.C 1-0 9 DE JULIO (NP)
Fuente: El Chasqui Digital